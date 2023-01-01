У волинській теробороні служить помічник машиніста, який нещодавно став дідусем

Володимир із позивним «Дід Ту-Ту».



Про це



У дитинстві його запитали – ким хоче бути, коли виросте.



«А я ще не знав, що машиністів називають машиністами. Сказав, що хочу бути паровозом…», - розповідає Володимир.



Звісно, до малого відразу приклеїлося прізвисько Паровоз. На яке Вовчик аніскільки не ображався – адже просто фанатів від усього, пов’язаного із залізницею. До того ж, і старший брат вже вчився на залізничника.



Питання вибору професії не стояло взагалі – Володимир пішов вчитися на помічника машиніста. Згодом строкова служба на Північному флоті, демобілізація, робота за фахом.



А потім настало 24 лютого 2022 року. Наступного дня пан Володимир вже був у лавах Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.



«Постало питання вибору позивного. А нащо придумувати щось нове – коли є старе? Проте порадившись з побратимами вирішив, що слово «Паровоз» для позивного не надто підходить – надто довге. Спало на думку «похідне» від нього «Ту-Ту» – простіше, скоріше і легше вимовити…», - розповідає чоловік.



А за кілька місяців у родині бійця «Ту-Ту» сталася велика радість – в сім’ї сина та невістки народилася маленька Улянка.



Привітавши чоловіка, побратими постановили: негоже бійцю в поважному статусі дідуся бути просто «Ту-Ту» – час ставати «Дідом Ту-Ту»!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській бригаді тероборони служить паніз позивним «Дід Ту-Ту».Про це розповідають на сторінці 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони.У дитинстві його запитали – ким хоче бути, коли виросте.«А я ще не знав, що машиністів називають машиністами. Сказав, що хочу бути паровозом…», - розповідає Володимир.Звісно, до малого відразу приклеїлося прізвисько Паровоз. На яке Вовчик аніскільки не ображався – адже просто фанатів від усього, пов’язаного із залізницею. До того ж, і старший брат вже вчився на залізничника.Питання вибору професії не стояло взагалі – Володимир пішов вчитися на помічника машиніста. Згодом строкова служба на Північному флоті, демобілізація, робота за фахом.А потім настало 24 лютого 2022 року. Наступного дня пан Володимир вже був у лавах Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони.«Постало питання вибору позивного. А нащо придумувати щось нове – коли є старе? Проте порадившись з побратимами вирішив, що слово «Паровоз» для позивного не надто підходить – надто довге. Спало на думку «похідне» від нього «Ту-Ту» – простіше, скоріше і легше вимовити…», - розповідає чоловік.А за кілька місяців у родині бійця «Ту-Ту» сталася велика радість – в сім’ї сина та невістки народилася маленькаПривітавши чоловіка, побратими постановили: негоже бійцю в поважному статусі дідуся бути просто «Ту-Ту» – час ставати «Дідом Ту-Ту»!

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