Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє пішоходів

Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє пішоходів
Учора, 11 січня, на Волині трапились дві транспортні пригоди, у яких постраждали 67-річний чоловік та 47-річна жінка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора в Струмівці, близько 8 ранку, керманич Volkswagen скоїв наїзд на 67-річного пішохода. Чоловік перетинав проїзну частину поза пішохідним переходом. Внаслідок аварії – він отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення реанімації.

Цього ж дня ввечері у селі Затурці Володимирського району 36-річний водій Renault наїхав на 47-річну жінку, яка вийшла на дорогу у невстановленому місці. Пішохідку без свідомості ушпиталили до лікарні. З місця події вилучено транспортний засіб.
Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє пішоходів

Відомо, що в обох автопригодах водії були тверезі.

Наразі слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження громадянам. Тривають досудові розслідування.

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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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