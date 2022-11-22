У місті на Волині демонтували пам’ятник Зої Космодем’янській

У місті на Волині демонтували пам’ятник Зої Космодем’янській
У Нововолинську продовжують тривати процеси декомунізації та дерусифікації. Днями у місті демонтували пам’ятник радянській комсомолці Зої Космодем’янській, що був встановлений на території електромеханічного коледжу на вулиці Шахтарській.

Про це пише БУГ.

Місто продовжує позбуватись пам’яток радянського періоду, отож черга дійшла до пам’ятника Зої Космодем’янській – першої жінки, що отримала звання Героя Радянського Союзу. Її особа була лише черговим інструментом пропаганди.

Жінка була комуністкою-диверсанткою. Завдання Зої Космодем’янської було спалювати будинки селян для того, щоб там не квартирувалися німецькі солдати під час битви під Москвою в часи Другої світової війни. Зоя у складі однієї з диверсійних груп отримала завдання спалити протягом 5-7 днів 10 населених пунктів, в їх числі село Петрищево.
У місті на Волині демонтували пам’ятник Зої Космодем’янській

Її затримали розлючені селяни, адже тоді був 20-градусний мороз, а вона намагалась спалити їх будинки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зоя Космодем’янська, демонтаж, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Орденом «За мужність» посмертно нагородили військового з Волині Андрія Ващука
Сьогодні, 11:32
У волинянина вдома знайшли пістолет
Сьогодні, 11:26
У місті на Волині демонтували пам’ятник Зої Космодем’янській
Сьогодні, 11:20
На Волині судили ухилянта, який на 3D-принтері зробив печатку лікаря
Сьогодні, 11:15
Піде ва-банк: чого очікувати від Росії на річницю повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 11:02
Схожі новини
Декомунізація: у місті на Волині демонтували пам'ятний знак. ФОТО Декомунізація: у місті на Волині демонтували пам'ятний знак. ФОТО
22 листопад, 2022, 18:16
У місті на Волині демонтують нелегальні заправки У місті на Волині демонтують нелегальні заправки
09 травень, 2019, 21:13
13 200 доларів за два авто на ЗСУ: повідомили про підозру волинянам, які торгували гумдопомогою. ФОТО 13 200 доларів за два авто на ЗСУ: повідомили про підозру волинянам, які торгували гумдопомогою. ФОТО
11 січень, 11:58
Сім`ї загиблих в Ірані, серед яких була стюардеса з Волині, досі не отримала компенсації Сім`ї загиблих в Ірані, серед яких була стюардеса з Волині, досі не отримала компенсації
08 січень, 13:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України, – ГУР
Сьогодні, 12:42
 0
В Україні відновили понад половину зруйнованих чи пошкоджених об'єктів інфраструктури
Сьогодні, 12:15
 0
Напав на перехожого та відібрав телефон: волинянина покарали за розбій
Сьогодні, 12:00
 0
Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє пішоходів
Сьогодні, 11:56
 0
Зранку і ввечері в енергосистемі Україні – значний дефіцит потужності
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8