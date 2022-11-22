У місті на Волині демонтували пам’ятник Зої Космодем’янській

Зої Космодем’янській, що був встановлений на території електромеханічного коледжу на вулиці Шахтарській.



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Місто продовжує позбуватись пам’яток радянського періоду, отож черга дійшла до пам’ятника Зої Космодем’янській – першої жінки, що отримала звання Героя Радянського Союзу. Її особа була лише черговим інструментом пропаганди.



Жінка була комуністкою-диверсанткою. Завдання Зої Космодем’янської було спалювати будинки селян для того, щоб там не квартирувалися німецькі солдати під час битви під Москвою в часи Другої світової війни. Зоя у складі однієї з диверсійних груп отримала завдання спалити протягом 5-7 днів 10 населених пунктів, в їх числі село Петрищево.



Її затримали розлючені селяни, адже тоді був 20-градусний мороз, а вона намагалась спалити їх будинки.

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