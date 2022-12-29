«Волиньгаз»: тариф на розподіл газу залишається незмінним

«Волиньгаз»: тариф на розподіл газу залишається незмінним
У 2023 році тариф на розподіл газу для клієнтів АТ «Волиньгаз» буде без змін і становитиме 1,884 грн з ПДВ за 1 м куб. на місяць. Вартість встановлена відповідно до чинної постанови НКРЕКП від 22.12.2021 №2742 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «Волиньгаз».

Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

З січня 2023 року споживачі отримають нові платіжки за розподіл газу. У них буде більша чи менша сума для оплати за розподіл газу ніж та, яка була у 2022 році. Вартість доставки газу в кожного споживача індивідуальна.

Суми в платіжках залежатимуть від вашого споживання блакитного палива впродовж минулого газового року - з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року.

Як розрахувати вартість послуги з доставки газу у 2023 році?

Обсяг спожитого газу за рік ділять на 12 (кількість місяців в році) та множать на тариф – 1,884 грн з ПДВ. Результат – це місячна плата за доставка газу, яку необхідно сплачувати до 20 числа щомісяця. Також можна сплатити усю річну суму одним платежем і заощадити на банківській комісії.

«Волиньгаз», як підприємство критичної інфраструктури не припиняло свою роботу під час воєнного стану та забезпечує доставку газу для понад 250 тис. споживачів газу та біля 4 тис. підприємств і організацій різних форм власності.

Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

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Теги: Волиньгаз
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