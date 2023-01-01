За добу українські військові ліквідували 430 окупантів та гелікоптер





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:



▪️ особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,



▪️ танків ‒ 3 094 (+0) од,



▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,



▪️ артилерійських систем – 2 082 (+4) од,



▪️ РСЗВ – 437 (+0) од,



▪️ засоби ППО ‒ 218 (+1) од,



▪️ літаків – 285 (+0) од,



▪️ гелікоптерів – 276 (+1) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),



▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),



▪️ кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,



▪️ спеціальна техніка ‒ 184 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія втратила у загарбницькій війні проти України 113 990 вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,▪️ танків ‒ 3 094 (+0) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,▪️ артилерійських систем – 2 082 (+4) од,▪️ РСЗВ – 437 (+0) од,▪️ засоби ППО ‒ 218 (+1) од,▪️ літаків – 285 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 276 (+1) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),▪️ кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,▪️ спеціальна техніка ‒ 184 (+0).Дані уточнюються.

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