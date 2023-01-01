За добу українські військові ліквідували 430 окупантів та гелікоптер

За добу українські військові ліквідували 430 окупантів та гелікоптер
Російська армія втратила у загарбницькій війні проти України 113 990 вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:

▪️ особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,

▪️ танків ‒ 3 094 (+0) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,

▪️ артилерійських систем – 2 082 (+4) од,

▪️ РСЗВ – 437 (+0) од,

▪️ засоби ППО ‒ 218 (+1) од,

▪️ літаків – 285 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 276 (+1) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),

▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),

▪️ кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,

▪️ спеціальна техніка ‒ 184 (+0).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу українські військові ліквідували 430 окупантів та гелікоптер
Сьогодні, 09:40
Нестача боєприпасів перешкоджатиме Росії вести наступальні операції, – ISW
Сьогодні, 09:20
Більше сотні російських окупантів ліквідували в районі Соледару
Сьогодні, 09:07
Курс валют у Луцьку 12 січня
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили 12 атак окупантів: десять з них – на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 08:56
Схожі новини
Нестача боєприпасів перешкоджатиме Росії вести наступальні операції, – ISW Нестача боєприпасів перешкоджатиме Росії вести наступальні операції, – ISW
Сьогодні, 09:20
Більше сотні російських окупантів ліквідували в районі Соледару Більше сотні російських окупантів ліквідували в районі Соледару
Сьогодні, 09:07
ЗСУ відбили 12 атак окупантів: десять з них – на Донеччині, – Генштаб ЗСУ відбили 12 атак окупантів: десять з них – на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 08:56
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука
11 січень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу українські військові ліквідували 430 окупантів та гелікоптер
Сьогодні, 09:40
 0
Нестача боєприпасів перешкоджатиме Росії вести наступальні операції, – ISW
Сьогодні, 09:20
 0
Більше сотні російських окупантів ліквідували в районі Соледару
Сьогодні, 09:07
 0
Курс валют у Луцьку 12 січня
Сьогодні, 09:00
 0
ЗСУ відбили 12 атак окупантів: десять з них – на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 08:56
 0
Медіа
відео
1/8