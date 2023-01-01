За добу українські військові ліквідували 430 окупантів та гелікоптер
Сьогодні, 09:40
Російська армія втратила у загарбницькій війні проти України 113 990 вояків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 094 (+0) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,
▪️ артилерійських систем – 2 082 (+4) од,
▪️ РСЗВ – 437 (+0) од,
▪️ засоби ППО ‒ 218 (+1) од,
▪️ літаків – 285 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 276 (+1) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),
▪️ кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 184 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 094 (+0) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,
▪️ артилерійських систем – 2 082 (+4) од,
▪️ РСЗВ – 437 (+0) од,
▪️ засоби ППО ‒ 218 (+1) од,
▪️ літаків – 285 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 276 (+1) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),
▪️ кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 184 (+0).
Дані уточнюються.
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