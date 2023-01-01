Більше сотні російських окупантів ліквідували в районі Соледару





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"Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників. Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У"", - йдеться вповідомленні.



В результаті цього підтверджено знищення понад 100 окупантів, 2 кулеметних та 2 мінометних розрахунків.



На відео Командування Сил спеціальних операцій ЗС України - один з етапів відпрацювання артилерії по заданих координатах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад сотню російських окупантів ліквідовано в районі Соледару.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ."Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників. Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У"", - йдеться вповідомленні.В результаті цього підтверджено знищення понад 100 окупантів, 2 кулеметних та 2 мінометних розрахунків.На відео Командування Сил спеціальних операцій ЗС України - один з етапів відпрацювання артилерії по заданих координатах.

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