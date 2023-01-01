Більше сотні російських окупантів ліквідували в районі Соледару

Більше сотні російських окупантів ліквідували в районі Соледару
Понад сотню російських окупантів ліквідовано в районі Соледару.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників. Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У"", - йдеться вповідомленні.

В результаті цього підтверджено знищення понад 100 окупантів, 2 кулеметних та 2 мінометних розрахунків.

На відео Командування Сил спеціальних операцій ЗС України - один з етапів відпрацювання артилерії по заданих координатах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу українські військові ліквідували 430 окупантів та гелікоптер
Сьогодні, 09:40
Нестача боєприпасів перешкоджатиме Росії вести наступальні операції, – ISW
Сьогодні, 09:20
Більше сотні російських окупантів ліквідували в районі Соледару
Сьогодні, 09:07
Курс валют у Луцьку 12 січня
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили 12 атак окупантів: десять з них – на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 08:56
Схожі новини
За добу українські військові ліквідували 430 окупантів та гелікоптер За добу українські військові ліквідували 430 окупантів та гелікоптер
Сьогодні, 09:40
Нестача боєприпасів перешкоджатиме Росії вести наступальні операції, – ISW Нестача боєприпасів перешкоджатиме Росії вести наступальні операції, – ISW
Сьогодні, 09:20
ЗСУ відбили 12 атак окупантів: десять з них – на Донеччині, – Генштаб ЗСУ відбили 12 атак окупантів: десять з них – на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 08:56
У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука У Луцькій громаді провели в останню дорогу загиблих Героїв Сергія Каліщука та Євгена Марчука
11 січень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу українські військові ліквідували 430 окупантів та гелікоптер
Сьогодні, 09:40
 0
Нестача боєприпасів перешкоджатиме Росії вести наступальні операції, – ISW
Сьогодні, 09:20
 0
Більше сотні російських окупантів ліквідували в районі Соледару
Сьогодні, 09:07
 0
Курс валют у Луцьку 12 січня
Сьогодні, 09:00
 0
ЗСУ відбили 12 атак окупантів: десять з них – на Донеччині, – Генштаб
Сьогодні, 08:56
 0
Медіа
відео
1/8