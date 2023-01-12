Нестача боєприпасів перешкоджатиме Росії вести наступальні операції, – ISW





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Міністерство оборони (МО) Росії оголосило 11 січня, що начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов обійме посаду командувача військових дій у рамках масштабних перестановок у російському командуванні війни в Україні.



На думку експертів ISW, призначення Герасимова і загальна реструктуризація командування, ймовірно, частково мають на меті продемонструвати як на міжнародній арені, так і всередині Росії, відданість Кремля традиційним силовим структурам МО і готовність Путіна вести тривалу війну в Україні та відновити наступальні операції.



Також, зазначають аналітики, це призначення, ймовірно, сприяє двом зусиллям Кремля: спробі поліпшити російське командування і управління для вирішальних військових зусиль у 2023 році і політичному кроку, спрямованому на зміцнення російського МО проти викликів з боку російських військових блогерів і силовиків, таких як фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, які критикують ведення війни Кремлем.



Крім того, в інституті припускають, що нові призначення можуть призвести до посилення протистояння Пригожина Кремлю.



"Герасимов навряд чи швидко пожвавить і реформує ведення Росією війни в Україні для досягнення максималістських цілей Путіна", – ідеться в розвідці.



У звіті аналізу бойових дій ідеться і про те, що неспроможність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.



За наявними даними, щоденна інтенсивність артилерійського вогню Росії знизилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення.



Російські джерела теж усе частіше визнають, що дефіцит російських боєприпасів і постачання суттєво обмежує здатність російських військ просуватися вперед.



Російські війська ще не повністю захопили Соледар, незважаючи на нещодавні російські просування, і можливе захоплення Соледару навряд чи дозволить російським військам захопити Бахмут.



За оцінками ISW, російські сили ще не захопили Соледар, незважаючи на численні заяви російських джерел.



У той же час, на думку експертів, російські наступальні операції із захоплення Бахмута, ймовірно, досягли кульмінації через погіршення оперативної спроможності.



За повідомленнями, президент Росії Володимир Путін таємно помилував російських засуджених, які воювали з групою Вагнера в Україні, що потенційно ще більше розширило можливості Вагнера безкарно діяти на театрі воєнних дій. В інституті зауважують, що це ще більше сприятиме вербуванню "групи Вагнера" у виправних колоніях та надасть можливість бойовикам "групи Вагнера" діяти в Україні з великим ступенем безкарності.



Основні висновки ISW за 11 січня:



▪️ МО Росії оголосило 11 січня, що начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов обійме посаду командувача військових дій у рамках масштабних перестановок у російській командній структурі для війни в Україні.



▪️ Призначення Герасимова має на меті підтримати заплановані вирішальні військові зусилля Росії у 2023 році у формі відновлення російських наступальних операцій.



▪️ Підвищення Герасимова і МО Росії над Суровікіним, фаворитом Пригожина і фракції силовиків, також, ймовірно, було частково політичним рішенням, щоб підтвердити першість МО РФ у внутрішній боротьбі за владу.



▪️ Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.



▪️ Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відновлення російської наступальної операції з Білорусі залишається вкрай малоймовірним.



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▪️ За повідомленнями, Путін таємно помилував російських засуджених, які воювали з групою "Вагнера" в Україні, що потенційно ще більше розширює можливості ПВК безкарно діяти на полі бойових дій.

Російські війська продовжували обмежені контратаки біля Сватового, тоді як українські сили продовжували контрнаступальні операції біля Кремінної та завдавали ударів по тилових районах Луганської області.



▪️ Російські війська проводили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.



▪️ Українські офіційні особи повідомили, що російські війська виводять ключові активи та реструктуризують логістичні мережі на півдні України у зв'язку з українськими ударами.



▪️ Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про план вдосконалення російської оборонно-промислової бази.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що нестача боєприпасів перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.Міністерство оборони (МО) Росії оголосило 11 січня, що начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов обійме посаду командувача військових дій у рамках масштабних перестановок у російському командуванні війни в Україні.На думку експертів ISW, призначення Герасимова і загальна реструктуризація командування, ймовірно, частково мають на меті продемонструвати як на міжнародній арені, так і всередині Росії, відданість Кремля традиційним силовим структурам МО і готовність Путіна вести тривалу війну в Україні та відновити наступальні операції.Також, зазначають аналітики, це призначення, ймовірно, сприяє двом зусиллям Кремля: спробі поліпшити російське командування і управління для вирішальних військових зусиль у 2023 році і політичному кроку, спрямованому на зміцнення російського МО проти викликів з боку російських військових блогерів і силовиків, таких як фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, які критикують ведення війни Кремлем.Крім того, в інституті припускають, що нові призначення можуть призвести до посилення протистояння Пригожина Кремлю."Герасимов навряд чи швидко пожвавить і реформує ведення Росією війни в Україні для досягнення максималістських цілей Путіна", – ідеться в розвідці.У звіті аналізу бойових дій ідеться і про те, що неспроможність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.За наявними даними, щоденна інтенсивність артилерійського вогню Росії знизилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення.Російські джерела теж усе частіше визнають, що дефіцит російських боєприпасів і постачання суттєво обмежує здатність російських військ просуватися вперед.Російські війська ще не повністю захопили Соледар, незважаючи на нещодавні російські просування, і можливе захоплення Соледару навряд чи дозволить російським військам захопити Бахмут.За оцінками ISW, російські сили ще не захопили Соледар, незважаючи на численні заяви російських джерел.У той же час, на думку експертів, російські наступальні операції із захоплення Бахмута, ймовірно, досягли кульмінації через погіршення оперативної спроможності.За повідомленнями, президент Росії Володимир Путін таємно помилував російських засуджених, які воювали з групою Вагнера в Україні, що потенційно ще більше розширило можливості Вагнера безкарно діяти на театрі воєнних дій. В інституті зауважують, що це ще більше сприятиме вербуванню "групи Вагнера" у виправних колоніях та надасть можливість бойовикам "групи Вагнера" діяти в Україні з великим ступенем безкарності.▪️ МО Росії оголосило 11 січня, що начальник Генерального штабу генерал арміїобійме посаду командувача військових дій у рамках масштабних перестановок у російській командній структурі для війни в Україні.▪️ Призначення Герасимова має на меті підтримати заплановані вирішальні військові зусилля Росії у 2023 році у формі відновлення російських наступальних операцій.▪️ Підвищення Герасимова і МО Росії над Суровікіним, фаворитом Пригожина і фракції силовиків, також, ймовірно, було частково політичним рішенням, щоб підтвердити першість МО РФ у внутрішній боротьбі за владу.▪️ Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.▪️ Президент Українипідтвердив, що відновлення російської наступальної операції з Білорусі залишається вкрай малоймовірним.▪️ Російські війська ще не захопили Соледар, незважаючи на нещодавні російські просування , і можливе захоплення Соледара навряд чи дозволить російським військам захопити Бахмут.▪️ За повідомленнями, Путін таємно помилував російських засуджених, які воювали з групою "Вагнера" в Україні, що потенційно ще більше розширює можливості ПВК безкарно діяти на полі бойових дій.Російські війська продовжували обмежені контратаки біля Сватового, тоді як українські сили продовжували контрнаступальні операції біля Кремінної та завдавали ударів по тилових районах Луганської області.▪️ Російські війська проводили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.▪️ Українські офіційні особи повідомили, що російські війська виводять ключові активи та реструктуризують логістичні мережі на півдні України у зв'язку з українськими ударами.▪️ Міністр оборони Росіїоголосив про план вдосконалення російської оборонно-промислової бази.

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