У МЗС спростували нібито прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій ЄС

У МЗС спростували нібито прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій ЄС
Повідомлення про те, що Україна нібито просила не включати Білорусь в останні пакети санкцій Європейського Союзу не відповідають дійсності.

Про це повідомляє спікер МЗС Олег Ніколенко у Фейсбук.

Він нагадав, що за підтримку агресії Росії проти України на Білорусь накладено низку персональних санкцій:

- режим Лукашенка,
- військове командування,
- пропагандисти,
- 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема Міноборони та Комітет державної безпеки, а також 8 білоруських компаній.

Також на Білорусь накладені секторальні санкції:

- центральний банк та 4 інші білоруські банки,
- заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив,
- заборона діяльності вантажних операторів.

"Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає", - написав Ніколенко.

Він зазначив, що Україна та партнери активно працюють для максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакету ЄС, ухвалення якого вже давно назріло.

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Теги: МЗС, Білорусь, санкції
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