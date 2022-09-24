13 січня Луцьк прощатиметься із загиблим прикордонником Вадимом Гошком

13 січня Луцьк прощатиметься із загиблим прикордонником Вадимом Гошком
Завтра, 13 січня, у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гошком.

Про це повідомили в Луцькій міській раді.

Лучанин Гошко Вадим Володимирович (01.07.1987 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 20 травня 2022 року на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — кулеметника відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування №1 1 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Загинув 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області.

Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Луцьк, Гошко, похорон, прощання
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