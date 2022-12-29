Воював з 2015 року: помер айдарівець з Волині Олексій Зінченко

Воював з 2015 року: помер айдарівець з Волині Олексій Зінченко
Городищенська сільська рада з сумом повідомляє про смерть учасника бойових дій, бійця-айдарівця Олексія Зінченка, жителя с.Жабче.

Про це йдеться на сайті громади.

Зінченко Олексій Іванович народився 5 січня 1981 року на Херсонщині. З 2021 року разом із дружиною проживав у с.Жабче Городищенської громади.

З березня 2015 року військовий приймав безпосередню участь у антитерористичні операції на сході України, був задіяним у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

24 лютого 2022 року мобілізований до лав Збройних Сил України, штурмовий батальйон “Айдар”.

Двічі поранений, мав 8 контузій. У серпні 2022 року його перевели у Володимир-Волинську військову частину 14 ОМБР.

Наприкінці грудня-2022 Зінченко повернувся додому у коротку відпустку та потрапив у лікарню. Борячись за життя, помер у одному з медзакладів Львова 10 січня 2023 року.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Луцький район, Зінченко, помер, військовий
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