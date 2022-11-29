Добровольці, які стали на захист країни, матимуть статус УБД





Про це повідомили у



Відповідний законопроєкт (реєстр.№ 7322), який був розроблений за безпосередньої участі фахівців Мінветеранів, 12 січня Верховна Рада України конституційною більшістю голосів прийняла у другому читанні та в цілому. “За” проголосували 310 народних депутатів України.



Ухваленими змінами до чинного законодавства надається можливість визнати учасниками бойових дій осіб, які не встигли вступити до ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів, однак брали безпосередню участь у бойових діях.



Документ також визначає коло осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.



Як зазначили фахівці Мінветеранів, ухвалення даного закону є вкрай важливим, особливо в частині врегулювання прецедентів щодо надання відповідних статусів цивільним особам, які з перших днів повномасштабної агресії рф проти України брали безпосередню участь у захисті країни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Статус учасника бойових дій зможуть отримувати цивільні особи, які від початку повномасштабного наступу РФ стали на захист України, але не вступили до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів.Про це повідомили у Мінветеранів Відповідний законопроєкт (реєстр.№ 7322), який був розроблений за безпосередньої участі фахівців Мінветеранів, 12 січня Верховна Рада України конституційною більшістю голосів прийняла у другому читанні та в цілому. “За” проголосували 310 народних депутатів України.Ухваленими змінами до чинного законодавства надається можливість визнати учасниками бойових дій осіб, які не встигли вступити до ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів, однак брали безпосередню участь у бойових діях.Документ також визначає коло осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.Як зазначили фахівці Мінветеранів, ухвалення даного закону є вкрай важливим, особливо в частині врегулювання прецедентів щодо надання відповідних статусів цивільним особам, які з перших днів повномасштабної агресії рф проти України брали безпосередню участь у захисті країни.

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