У Луцьку на Львівській збили чоловіка, він – без свідомості. ВІДЕО

У Луцьку на Львівській збили чоловіка, він – без свідомості. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Львівській сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковик Opel збив чоловіка.

Як повідомили очевидці, аварія сталася близько 16 години 12 січня, пише ІА Волинські новини.

За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу на пішохідному переході, від удару його відкинуло на кілька метрів.

Щодо стану постраждалого відомо, що він був непритомний.

Більше подробиць згодом.


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Теги: Львівська, ДТП, Луцьк
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