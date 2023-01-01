Окупанти нарощують авіаційне угруповання у Білорусі під виглядом навчань, – Генштаб





Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, пише



Він зауважив, що на території Білорусі до 1 квітня продовжили дію обмеження для польотів цивільних повітряних суден, зокрема безпілотників. Водночас Міноборони Білорусі анонсувало на 16 січня — 1 лютого спільні льотно-тактичні навчання повітряного компонента разом з рф.



За словами Громова, під виглядом проведення навчань окупанти нарощують авіаційне угруповання в Білорусі.



Так, за його даними, минулого тижня на аеродром «Мачулищі» перебазовано щонайменше 10 вертольотів типу Мі-8, Мі-24. Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключені польоти в повітряному просторі Білорусі літаків російської дальньої авіації.



Громов розповів, що на території Білорусі сплановано проведення спільного оперативного навчання білоруських та російських військ під назвою «Щит союза 2023». Водночас замість навчання «Центр 2023» заплановано провести маневри військ «Запад 2023».



Громов пояснив, що в обох випадках на території Білорусі буде розгорнуто російське угруповання військ, яке може бути використано для відповідних дій.



«Виходячи із зазначеного, впродовж року потенційна загроза наступу ЗС рф з території Білорусі буде зберігатися», — сказав Громов.



Попри це, наразі заходів із формування ударного угруповання окупантів для відновлення наступальних дій з території Білорусі не спостерігається.



За даними Генштабу, наразі окупанти активізували залізничне перевезення вздовж держкордону України. Крім того, продовжується переміщення з території Білорусі підрозділів рф, які з жовтня 2022 року проводили бойове злагодження на білоруських полігонах.



Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що окупанти посилюють угруповання військ на території України та переміщують мобілізованих із полігонів у Білорусі та росії у зону ведення бойових дій та у прикордонні райони. Основні зусилля окупантів зосередженні на Донецькій області, зокрема на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.



Станом на 10 січня у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, діють близько 280 формувань. Для порівняння: минулого тижня діяло близько 250 формувань.



Нагадаємо, що

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