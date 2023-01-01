У Луцькому ЦНАПі під час технічних перерв та знеструмлень плетуть маскувальні сітки
Сьогодні, 17:05
У Луцьку працівники центру надання адмінпослуг під час вимкнення світла плетуть зимові маскувальні сітки для ЗСУ.
Про це розповіла Суспільному адміністраторка Вікторія Казмірчук.
З її слів, на виготовлення однієї сітки йде близько двох тижнів. Долучаються до плетіння і відвідувачі ЦНАПу.
"Зараз віялові відключення світла. Не можемо приймати відвідувачів, бо не працює техніка, тому вирішили у вільний час допомагати нашим хлопцям. Відвідувачі долучаються. Жіночка каже: "В мене там до автобуса залишається дві години, то ми з дочкою поплетемо", – розповідає адміністраторка.
Плести маскувальні сітки працівників ЦНАПу навчили волонтери Луцького молодіжного центру. "Провели для нас майстер-клас. Сплели основу для сітки, зараз в цю основу вплітають шматки тканини і надалі ця сітка буде передана для однієї з військових частин ЗСУ", – розповів заступник директора департаменту Василь Сарай.
Коли електроенергію не відключають, ЦНАП працює у звичному режимі.
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Про це розповіла Суспільному адміністраторка Вікторія Казмірчук.
З її слів, на виготовлення однієї сітки йде близько двох тижнів. Долучаються до плетіння і відвідувачі ЦНАПу.
"Зараз віялові відключення світла. Не можемо приймати відвідувачів, бо не працює техніка, тому вирішили у вільний час допомагати нашим хлопцям. Відвідувачі долучаються. Жіночка каже: "В мене там до автобуса залишається дві години, то ми з дочкою поплетемо", – розповідає адміністраторка.
Плести маскувальні сітки працівників ЦНАПу навчили волонтери Луцького молодіжного центру. "Провели для нас майстер-клас. Сплели основу для сітки, зараз в цю основу вплітають шматки тканини і надалі ця сітка буде передана для однієї з військових частин ЗСУ", – розповів заступник директора департаменту Василь Сарай.
Коли електроенергію не відключають, ЦНАП працює у звичному режимі.
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