У Луцькому ЦНАПі під час технічних перерв та знеструмлень плетуть маскувальні сітки

У Луцькому ЦНАПі під час технічних перерв та знеструмлень плетуть маскувальні сітки
У Луцьку працівники центру надання адмінпослуг під час вимкнення світла плетуть зимові маскувальні сітки для ЗСУ.

Про це розповіла Суспільному адміністраторка Вікторія Казмірчук.

З її слів, на виготовлення однієї сітки йде близько двох тижнів. Долучаються до плетіння і відвідувачі ЦНАПу.
У Луцькому ЦНАПі під час технічних перерв та знеструмлень плетуть маскувальні сітки

"Зараз віялові відключення світла. Не можемо приймати відвідувачів, бо не працює техніка, тому вирішили у вільний час допомагати нашим хлопцям. Відвідувачі долучаються. Жіночка каже: "В мене там до автобуса залишається дві години, то ми з дочкою поплетемо", – розповідає адміністраторка.

Плести маскувальні сітки працівників ЦНАПу навчили волонтери Луцького молодіжного центру. "Провели для нас майстер-клас. Сплели основу для сітки, зараз в цю основу вплітають шматки тканини і надалі ця сітка буде передана для однієї з військових частин ЗСУ", – розповів заступник директора департаменту Василь Сарай.

Коли електроенергію не відключають, ЦНАП працює у звичному режимі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, сітки, ЦНАП
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