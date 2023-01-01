У Луцькому ЦНАПі під час технічних перерв та знеструмлень плетуть маскувальні сітки





Про це розповіла Вікторія Казмірчук.



З її слів, на виготовлення однієї сітки йде близько двох тижнів. Долучаються до плетіння і відвідувачі ЦНАПу.



"Зараз віялові відключення світла. Не можемо приймати відвідувачів, бо не працює техніка, тому вирішили у вільний час допомагати нашим хлопцям. Відвідувачі долучаються. Жіночка каже: "В мене там до автобуса залишається дві години, то ми з дочкою поплетемо", – розповідає адміністраторка.



Плести маскувальні сітки працівників ЦНАПу навчили волонтери Луцького молодіжного центру. "Провели для нас майстер-клас. Сплели основу для сітки, зараз в цю основу вплітають шматки тканини і надалі ця сітка буде передана для однієї з військових частин ЗСУ", – розповів заступник директора департаменту Василь Сарай.



Коли електроенергію не відключають, ЦНАП працює у звичному режимі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку працівники центру надання адмінпослуг під час вимкнення світла плетуть зимові маскувальні сітки для ЗСУ.Про це розповіла Суспільному адміністраторкаЗ її слів, на виготовлення однієї сітки йде близько двох тижнів. Долучаються до плетіння і відвідувачі ЦНАПу."Зараз віялові відключення світла. Не можемо приймати відвідувачів, бо не працює техніка, тому вирішили у вільний час допомагати нашим хлопцям. Відвідувачі долучаються. Жіночка каже: "В мене там до автобуса залишається дві години, то ми з дочкою поплетемо", – розповідає адміністраторка.Плести маскувальні сітки працівників ЦНАПу навчили волонтери Луцького молодіжного центру. "Провели для нас майстер-клас. Сплели основу для сітки, зараз в цю основу вплітають шматки тканини і надалі ця сітка буде передана для однієї з військових частин ЗСУ", – розповів заступник директора департаменту Василь Сарай.Коли електроенергію не відключають, ЦНАП працює у звичному режимі.

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