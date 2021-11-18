Збірна України залишилася без головного тренера

Олександром Петраковим.



Про це йдеться на сайті



65-річний фахівець втратив посаду головного тренера збірної.



Асоціація побажала Петракову успіхів у подальшій карʼєрі та нових перемог, а Петраков подякував УАФ за можливість очолити та працювати з національною командою. Під керівництвом Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених мʼячів 23—13).



Контракт Петракова з УАФ був чинним до 31 грудня. Оголошення про припинення співпраці з тренером стало формальним, оскільки раніше виконком асоціації уклав нові контракти з керманичами збірних різних вікових категорій, окрім національної.



До кваліфікації перед чемпіонатом Європи-2024 "синьо-жовті" отримають нового наставника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська асоціація футболу оголосила про припинення співпраці з керманичем національної командиПро це йдеться на сайті УАФ 65-річний фахівець втратив посаду головного тренера збірної.Асоціація побажала Петракову успіхів у подальшій карʼєрі та нових перемог, а Петраков подякував УАФ за можливість очолити та працювати з національною командою. Під керівництвом Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених мʼячів 23—13).Контракт Петракова з УАФ був чинним до 31 грудня. Оголошення про припинення співпраці з тренером стало формальним, оскільки раніше виконком асоціації уклав нові контракти з керманичами збірних різних вікових категорій, окрім національної.До кваліфікації перед чемпіонатом Європи-2024 "синьо-жовті" отримають нового наставника.

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