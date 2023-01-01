На війні із Росією загинув волинянин Володимир Корольчук

На війні із Росією загинув волинянин Володимир Корольчук
У боротьбі за незалежність України та спокій кожного із нас загинув мужній Герой – житель селища Цумань Корольчук Володимир Іванович 06.11.1987 року народження.

Про це повідомили у Цуманській громаді.

«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям нашого Героя.

Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі», – йдеться у повідомленні.

Про день і час прощання з загиблим повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним полеглого захисника. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Корольчук, військовий, загинув
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