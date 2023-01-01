На війні із Росією загинув волинянин Володимир Корольчук
Сьогодні, 17:53
У боротьбі за незалежність України та спокій кожного із нас загинув мужній Герой – житель селища Цумань Корольчук Володимир Іванович 06.11.1987 року народження.
Про це повідомили у Цуманській громаді.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям нашого Героя.
Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі», – йдеться у повідомленні.
Про день і час прощання з загиблим повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним полеглого захисника. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомили у Цуманській громаді.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям нашого Героя.
Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі», – йдеться у повідомленні.
Про день і час прощання з загиблим повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним полеглого захисника. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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