На війні із Росією загинув волинянин Володимир Корольчук

Корольчук Володимир Іванович 06.11.1987 року народження.



Про це



«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям нашого Героя.



Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі», – йдеться у повідомленні.



Про день і час прощання з загиблим повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним полеглого захисника. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі за незалежність України та спокій кожного із нас загинув мужній Герой – житель селища Цумань06.11.1987 року народження.Про це повідомили у Цуманській громаді.«Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям нашого Героя.Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі», – йдеться у повідомленні.Про день і час прощання з загиблим повідомлять згодом.

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