Війна забрала життя волинянина Юрія Маслєннікова

Війна забрала життя волинянина Юрія Маслєннікова
Захищаючи наш спокій від російських окупантів, загинув житель с.Привітне Локачинської громади військовослужбовець Юрій Маслєнніков.

Про це повідомили у пресслужбі селищної ради.

У Героя залишилися мати, та брат. 12,13,14 січня у громаді оголосили Днями жалоби.

Про час прибуття та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.


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Теги: Маслєнніков, загинув, військовий
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