Війна забрала життя волинянина Юрія Маслєннікова

Юрій Маслєнніков.



Про це повідомили у



У Героя залишилися мати, та брат. 12,13,14 січня у громаді оголосили Днями жалоби.



Про час прибуття та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи наш спокій від російських окупантів, загинув житель с.Привітне Локачинської громади військовослужбовецьПро це повідомили у пресслужбі селищної ради.У Героя залишилися мати, та брат. 12,13,14 січня у громаді оголосили Днями жалоби.Про час прибуття та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію