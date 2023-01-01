Війна забрала життя волинянина Юрія Маслєннікова
Сьогодні, 17:19
Захищаючи наш спокій від російських окупантів, загинув житель с.Привітне Локачинської громади військовослужбовець Юрій Маслєнніков.
Про це повідомили у пресслужбі селищної ради.
У Героя залишилися мати, та брат. 12,13,14 січня у громаді оголосили Днями жалоби.
Про час прибуття та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.
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Про це повідомили у пресслужбі селищної ради.
У Героя залишилися мати, та брат. 12,13,14 січня у громаді оголосили Днями жалоби.
Про час прибуття та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.
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