Чому на Волині почали частіше відключати світло

Чому на Волині почали частіше відключати світло
Як повідомляє НЕК «Укренерго», станом на 12 січня зберігається значний дефіцит потужності – особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання електроенергії. Аби забезпечити баланс енергосистеми, усім областям доведені ліміти використання світла на добу. Зокрема, для Волині добова величина ліміту становить 50-60% від повноцінного електрозабезпечення.

Про це розповідають у Волинській ОВА.

З огляду на це, обленерго застосовує відключення електрики 4 через 4 години, що дозволяє рівномірно розподіляти енергію між усіма споживачами області, зазначають в області.

Однак, при перевищенні споживання, застосовуються аварійні відключення електроенергії для збереження стабільної роботи енергосистеми.

На збільшення споживання електроенергії впливає холодна погода, що сприяє використання більшої кількості енергоприладів для опалення житла українців.

Окрім того, є загальний дефіцит в енергосистемі, як наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі.

"Якщо Волинь не атаковано, то це не означає, що у нас не вимиватиметься світло. Енергосистема України єдина!
Також ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", - інформують в ОВА.

Енергетики закликають розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.

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Теги: відключення світла, Волинь, графіки
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Коментарі 1
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бО ХТОСЬ ЖАЛІЄТЬСЯ ЩО СУСІДУ НЕ ВИКЛЮЧИЛИ. Через таких і страждаємо
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