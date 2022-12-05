Чому на Волині почали частіше відключати світло

Як повідомляє НЕК «Укренерго», станом на 12 січня зберігається значний дефіцит потужності – особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання електроенергії. Аби забезпечити баланс енергосистеми, усім областям доведені ліміти використання світла на добу. Зокрема, для Волині добова величина ліміту становить 50-60% від повноцінного електрозабезпечення.Про це розповідають у Волинській ОВА.З огляду на це, обленерго застосовує відключення електрики 4 через 4 години, що дозволяє рівномірно розподіляти енергію між усіма споживачами області, зазначають в області.Однак, при перевищенні споживання, застосовуються аварійні відключення електроенергії для збереження стабільної роботи енергосистеми.На збільшення споживання електроенергії впливає холодна погода, що сприяє використання більшої кількості енергоприладів для опалення житла українців.Окрім того, є загальний дефіцит в енергосистемі, як наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі."Якщо Волинь не атаковано, то це не означає, що у нас не вимиватиметься світло. Енергосистема України єдина!Також ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", - інформують в ОВА.Енергетики закликають розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.