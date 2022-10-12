Біля Соледару загинуло двоє прикордонників з Луцька

Біля Соледару загинуло двоє прикордонників з Луцька
На війні із Росією загинуло двоє лучан Вадим Гошко та Макарчук Руслан.

Про це повідомив мер Ігор Поліщук.

Лучанин Гошко Вадим Володимирович 01.07.1987 року народження був мобілізований 20 травня 2022 року на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — кулеметника відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування №1 1 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Лучанин Макарчук Руслан Семенович, 25.06.1980 року народження був мобілізований 12 серпня 2022 року на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії — стрільця групи розвідки відділення розвідки прикордонної комендатури швидкого реагування №1 1 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Солдати Гошко Вадим Володимирович та Макарчук Руслан Семенович загинули 8 січня 2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!

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Теги: Луцьк, військові, загинули, смерть
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