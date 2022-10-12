Біля Соледару загинуло двоє прикордонників з Луцька

Вадим Гошко та Макарчук Руслан.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Гошко Вадим Володимирович 01.07.1987 року народження був мобілізований 20 травня 2022 року на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — кулеметника відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування №1 1 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.



Лучанин Макарчук Руслан Семенович, 25.06.1980 року народження був мобілізований 12 серпня 2022 року на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії — стрільця групи розвідки відділення розвідки прикордонної комендатури швидкого реагування №1 1 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.



Солдати Гошко Вадим Володимирович та Макарчук Руслан Семенович загинули 8 січня 2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинуло двоє лучантаПро це повідомив мерЛучанин Гошко Вадим Володимирович 01.07.1987 року народження був мобілізований 20 травня 2022 року на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії — кулеметника відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування №1 1 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.Лучанин Макарчук Руслан Семенович, 25.06.1980 року народження був мобілізований 12 серпня 2022 року на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії — стрільця групи розвідки відділення розвідки прикордонної комендатури швидкого реагування №1 1 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.Солдати Гошко Вадим Володимирович та Макарчук Руслан Семенович загинули 8 січня 2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Соледар Донецької області.

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