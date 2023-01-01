Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня
Сьогодні, 20:00
У середу, 11 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +4°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +4°.
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