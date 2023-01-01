Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.



За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +4°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 11 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +4°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію