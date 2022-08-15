Скільки авто зареєстрували та перереєстрували на Волині за рік





Про це розповіла Юлія Матящук.



Також за період з 1 січня до 31 грудня 2022 року у сервісних центрах МВС області перереєстрували 24 240 авто, це менше, ніж 2021 року на три з половиною тисячі. 2021 року перереєстрували 27 731 автомобіль.



До цього числа входять вантажівки, мотоцикли, автобуси та легкові автомобілі, – каже Юлія Матящук.



На Волині також збільшилась кількість вперше зареєстрованих електромобілів, зокрема у 2021 році таких було 157, а у 2022 – 507.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у 2022 році вперше зареєстрували 43 254 автомобілів, це майже на десять з половиною тисяч більше, ніж 2021 року.Про це розповіла Суспільному речниця Сервісного центру МВС в областіТакож за період з 1 січня до 31 грудня 2022 року у сервісних центрах МВС області перереєстрували 24 240 авто, це менше, ніж 2021 року на три з половиною тисячі. 2021 року перереєстрували 27 731 автомобіль.До цього числа входять вантажівки, мотоцикли, автобуси та легкові автомобілі, – каже Юлія Матящук.На Волині також збільшилась кількість вперше зареєстрованих електромобілів, зокрема у 2021 році таких було 157, а у 2022 – 507.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію