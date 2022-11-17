Де і коли на Волині вимикатимуть світло 11 січня. ГРАФІК

Де і коли на Волині вимикатимуть світло 11 січня. ГРАФІК
НЕК «Укренерго» встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 11 січня з 00:00 до 24:00.

Про це інформує «Волиньобленерго» у фейсбуці.

Ознайомитись із графіками вимкнень 11 січня можна за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs

«Просимо волинян пам’ятати про необхідність раціонального використання електроприладів, адже в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України», – закликають у структурі.

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Теги: Світло, варте уваги, графіки відключень
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