Де і коли на Волині вимикатимуть світло 11 січня. ГРАФІК
Сьогодні, 21:22
НЕК «Укренерго» встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на 11 січня з 00:00 до 24:00.
Про це інформує «Волиньобленерго» у фейсбуці.
Ознайомитись із графіками вимкнень 11 січня можна за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs
«Просимо волинян пам’ятати про необхідність раціонального використання електроприладів, адже в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України», – закликають у структурі.
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Про це інформує «Волиньобленерго» у фейсбуці.
Ознайомитись із графіками вимкнень 11 січня можна за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs
«Просимо волинян пам’ятати про необхідність раціонального використання електроприладів, адже в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України», – закликають у структурі.
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