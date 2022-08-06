Війна коханню не завада: захисник із Волині взяв відпустку, щоб одружитися

Олексій Зінчук, що боронить країну від ворога в одній з найгарячіших точок, приїхав додому у коротку відпустку, аби одружитися.



Про це



Сьогодні, 10 січня, Олексій та його обраниця Ірина зареєстрували офіційний шлюб.



Із гостей були тільки рідні, проте це не применшило щастя двох закоханих сердець, які вирішили поєднати свої долі у воєнний час.



«Народження нової сім’ї – це символ відродження нашої країни та впевненості у щасливому майбутньому. Чимало чоловіків, які захищають Україну, приймають важливе рішення якнайшвидше одружитися. Саме так і сталося у закоханої пари Олексія Зінчука із Мартинівки та Ірини Малої із Брища», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець, що боронить країну від ворога в одній з найгарячіших точок, приїхав додому у коротку відпустку, аби одружитися.Про це пишуть на сайті Городищенської громади.Сьогодні, 10 січня, Олексій та його обраницязареєстрували офіційний шлюб.Із гостей були тільки рідні, проте це не применшило щастя двох закоханих сердець, які вирішили поєднати свої долі у воєнний час.«Народження нової сім’ї – це символ відродження нашої країни та впевненості у щасливому майбутньому. Чимало чоловіків, які захищають Україну, приймають важливе рішення якнайшвидше одружитися. Саме так і сталося у закоханої пари Олексія Зінчука із Мартинівки та Ірини Малої із Брища», – йдеться у повідомленні.

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