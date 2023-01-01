Добрі новини від ВолиньPost за 10 січня

Головнікожного дня для нас створюють ЗСУ і всі сили українського спротиву, знищуючи нашого ворога. Особливо тішить, що наші захисники ліквідували уже 112 470 рашистів!А ще сьогодні ми писали про мистецтво і кохання. Про ці та інші позитивні новини– у традиційній підбірці:Прем'єр-міністр Чехіїнаписав послання на гарматі одного з танків Т-72, який вирушить в Україну."Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка у майбутньому може допомогти і Україні", – також повідомив чеський прем'єр.Керівництво 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила висловило подяку автомайстру з Волиніза допомогу з ремонтом техніки.«Надана вами допомога суттєво впливає на підвищення боєздатності військової частини», – йдеться у відзнаці.Минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників та підбили військове судно РФ. Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб,танків ‒ 3084 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,артилерійських систем – 2073 (+4) од,РСЗВ – 434 (+0) од,засобів ППО ‒ 217 (+0) од,літаків – 285 (+0) од,гелікоптерів – 275 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),крилатих ракет ‒ 723 (+0),кораблів/катерів ‒ 17 (+1) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од,спеціальної техніки ‒ 183 (+0).Світ потихеньку повертається до звичного життя після новорічно-різдвяних свят, тож у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка стає більше вистав. І найголовніше: аби насолодитися мистецтвом, не обов'язково чекати на вихідні!Житель Нововолинська, який зараз служить у 100-ій окремій бригаді територіальної оборони, виконав старовинну колядку."Старовинна колядка, яку колись мене навчила моя сусідка бабуся Марія 1917 р.н., уродженка колишнього Любомльського району Волинської області (ймовірно, з села Городнє)", – ідеться у дописі.Завдяки цьому суми в комунальних платіжках будуть меншими!Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.На першому етапі планують замінити до 500 тис ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.Військовослужбовець, що боронить країну від ворога в одній з найгарячіших точок, приїхав додому у коротку відпустку, аби одружитися.Сьогодні, 10 січня, Олексій та його обраницязареєстрували офіційний шлюб.Щиро вітаємо молодят! Нехай кохання не згасає!Життя прожити – не поле перейти, а тим більше, коли воно довжиною у ціле століття. Помережені рокиі чорними, й червоними нитками, хвилинами радості та смутку. У Турійській громаді Петро Манилюк – єдиний фронтовик часів Другої світової війни. Будучи прихильником національної ідеї, зовсім юним він примкнув до лав українських повстанців. Пізніше його мобілізували в Червону армію. Гарячими воєнними стежками Петро Степанович пішки пройшов від Ковеля до Берліна. Служив радистом в інженерно-саперних військах. А в рідне село повернувся після демобілізації в 1947 році.Тож сьогодні, в дні російсько-української війни, ювіляр, як і його родина, мріють про здійснення найзаповітнішої для усіх мрії – перемоги нашої України. А ми зичимо ювіляру міцного здоров‘я і довгих років життя!