Добрі новини від ВолиньPost за 10 січня
10 січень, 23:13
Головні добрі новини кожного дня для нас створюють ЗСУ і всі сили українського спротиву, знищуючи нашого ворога. Особливо тішить, що наші захисники ліквідували уже 112 470 рашистів!
А ще сьогодні ми писали про мистецтво і кохання. Про ці та інші позитивні новини 10 січня – у традиційній підбірці:
Чехія надасть Україні танки
Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала написав послання на гарматі одного з танків Т-72, який вирушить в Україну.
"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка у майбутньому може допомогти і Україні", – також повідомив чеський прем'єр.
Автомайстер з Волині допомагає ремонтувати техніку для військових з Львівщини
Керівництво 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила висловило подяку автомайстру з Волині Сергію Романюку за допомогу з ремонтом техніки.
«Надана вами допомога суттєво впливає на підвищення боєздатності військової частини», – йдеться у відзнаці.
ЗСУ за добу підбили військове судно РФ та знищили 710 окупантів
Минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників та підбили військове судно РФ. Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб,
танків ‒ 3084 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,
артилерійських систем – 2073 (+4) од,
РСЗВ – 434 (+0) од,
засобів ППО ‒ 217 (+0) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 275 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),
крилатих ракет ‒ 723 (+0),
кораблів/катерів ‒ 17 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 183 (+0).
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня
Світ потихеньку повертається до звичного життя після новорічно-різдвяних свят, тож у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка стає більше вистав. І найголовніше: аби насолодитися мистецтвом, не обов'язково чекати на вихідні!
Аби переглянути анонс, натисніть на заголовок
Тероборонівець з Волині виконав старовинну колядку. ВІДЕО
Житель Нововолинська Віктор Гаврилюк, який зараз служить у 100-ій окремій бригаді територіальної оборони, виконав старовинну колядку.
"Старовинна колядка, яку колись мене навчила моя сусідка бабуся Марія 1917 р.н., уродженка колишнього Любомльського району Волинської області (ймовірно, з села Городнє)", – ідеться у дописі.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи з 16 січня
Завдяки цьому суми в комунальних платіжках будуть меншими!
Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.
На першому етапі планують замінити до 500 тис ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.
Війна коханню не завада: захисник із Волині взяв відпустку, щоб одружитися
Військовослужбовець Олексій Зінчук, що боронить країну від ворога в одній з найгарячіших точок, приїхав додому у коротку відпустку, аби одружитися.
Сьогодні, 10 січня, Олексій та його обраниця Ірина зареєстрували офіційний шлюб.
Щиро вітаємо молодят! Нехай кохання не згасає!
Колишній фронтовик з Турійщини Петро Манилюк зустрів столітній ювілей
Життя прожити – не поле перейти, а тим більше, коли воно довжиною у ціле століття. Помережені роки Петра Степановича і чорними, й червоними нитками, хвилинами радості та смутку. У Турійській громаді Петро Манилюк – єдиний фронтовик часів Другої світової війни. Будучи прихильником національної ідеї, зовсім юним він примкнув до лав українських повстанців. Пізніше його мобілізували в Червону армію. Гарячими воєнними стежками Петро Степанович пішки пройшов від Ковеля до Берліна. Служив радистом в інженерно-саперних військах. А в рідне село повернувся після демобілізації в 1947 році.
Тож сьогодні, в дні російсько-української війни, ювіляр, як і його родина, мріють про здійснення найзаповітнішої для усіх мрії – перемоги нашої України. А ми зичимо ювіляру міцного здоров‘я і довгих років життя!
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Підніматимемо бойовий дух разом!
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А ще сьогодні ми писали про мистецтво і кохання. Про ці та інші позитивні новини 10 січня – у традиційній підбірці:
Чехія надасть Україні танки
Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала написав послання на гарматі одного з танків Т-72, який вирушить в Україну.
"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка у майбутньому може допомогти і Україні", – також повідомив чеський прем'єр.
Автомайстер з Волині допомагає ремонтувати техніку для військових з Львівщини
Керівництво 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила висловило подяку автомайстру з Волині Сергію Романюку за допомогу з ремонтом техніки.
«Надана вами допомога суттєво впливає на підвищення боєздатності військової частини», – йдеться у відзнаці.
ЗСУ за добу підбили військове судно РФ та знищили 710 окупантів
Минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників та підбили військове судно РФ. Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб,
танків ‒ 3084 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,
артилерійських систем – 2073 (+4) од,
РСЗВ – 434 (+0) од,
засобів ППО ‒ 217 (+0) од,
літаків – 285 (+0) од,
гелікоптерів – 275 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),
крилатих ракет ‒ 723 (+0),
кораблів/катерів ‒ 17 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 183 (+0).
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 10–15 січня
Світ потихеньку повертається до звичного життя після новорічно-різдвяних свят, тож у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка стає більше вистав. І найголовніше: аби насолодитися мистецтвом, не обов'язково чекати на вихідні!
Аби переглянути анонс, натисніть на заголовок
Тероборонівець з Волині виконав старовинну колядку. ВІДЕО
Житель Нововолинська Віктор Гаврилюк, який зараз служить у 100-ій окремій бригаді територіальної оборони, виконав старовинну колядку.
"Старовинна колядка, яку колись мене навчила моя сусідка бабуся Марія 1917 р.н., уродженка колишнього Любомльського району Волинської області (ймовірно, з села Городнє)", – ідеться у дописі.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи з 16 січня
Завдяки цьому суми в комунальних платіжках будуть меншими!
Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.
На першому етапі планують замінити до 500 тис ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.
Війна коханню не завада: захисник із Волині взяв відпустку, щоб одружитися
Військовослужбовець Олексій Зінчук, що боронить країну від ворога в одній з найгарячіших точок, приїхав додому у коротку відпустку, аби одружитися.
Сьогодні, 10 січня, Олексій та його обраниця Ірина зареєстрували офіційний шлюб.
Щиро вітаємо молодят! Нехай кохання не згасає!
Колишній фронтовик з Турійщини Петро Манилюк зустрів столітній ювілей
Життя прожити – не поле перейти, а тим більше, коли воно довжиною у ціле століття. Помережені роки Петра Степановича і чорними, й червоними нитками, хвилинами радості та смутку. У Турійській громаді Петро Манилюк – єдиний фронтовик часів Другої світової війни. Будучи прихильником національної ідеї, зовсім юним він примкнув до лав українських повстанців. Пізніше його мобілізували в Червону армію. Гарячими воєнними стежками Петро Степанович пішки пройшов від Ковеля до Берліна. Служив радистом в інженерно-саперних військах. А в рідне село повернувся після демобілізації в 1947 році.
Тож сьогодні, в дні російсько-української війни, ювіляр, як і його родина, мріють про здійснення найзаповітнішої для усіх мрії – перемоги нашої України. А ми зичимо ювіляру міцного здоров‘я і довгих років життя!
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Підніматимемо бойовий дух разом!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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