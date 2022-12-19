Колишній фронтовик з Турійщини Петро Манилюк зустрів столітній ювілей

Колишній фронтовик з Турійщини Петро Манилюк зустрів столітній ювілей
Сторічний ювілей у різдвяні дні зустрів мешканець села Молодівка Петро Степанович Манилюк. У святковий день повнився його дім рідними серцю людьми, щирими привітаннями, теплими обіймами, а ще колядками і зиченнями добра, здоров’я та другої у житті Великої Перемоги.

Про це інформують на сторінці Турійської селищної ради у фейсбуці.

Привітали із сторіччям шанованого ювіляра Турійський селищний голова Олексій Безсмертний та заступник Сергій Власюк. Приймав Петро Манилюк вітання і від начальника Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен та голови Ковельської районної ради В’ячеслава Шворака.

«Життя прожити – не поле перейти, а тим більше, коли воно довжиною у ціле століття. Помережені роки Петра Степановича і чорними, й червоними нитками, хвилинами радості та смутку. У Турійській громаді Петро Манилюк – єдиний фронтовик часів Другої світової війни», – йдеться у дописі.

Колишній фронтовик з Турійщини Петро Манилюк зустрів столітній ювілей


Будучи прихильником національної ідеї, зовсім юним він примкнув до лав українських повстанців. Пізніше його мобілізували в Червону армію. Гарячими воєнними стежками Петро Степанович пішки пройшов від Ковеля до Берліна. Служив радистом в інженерно-саперних військах. А в рідне село повернувся після демобілізації в 1947 році. Тож сьогодні, в дні російсько-української війни, ювіляр, як і його родина, мріють про здійснення найзаповітнішої для усіх мрії – перемоги нашої України.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає Петра Степановича з днем народження і зичить ювіляру міцного здоров'я!

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Теги: Петро Манилюк, ювілей, Турійщина
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