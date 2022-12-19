Колишній фронтовик з Турійщини Петро Манилюк зустрів столітній ювілей

Петро Степанович Манилюк. У святковий день повнився його дім рідними серцю людьми, щирими привітаннями, теплими обіймами, а ще колядками і зиченнями добра, здоров’я та другої у житті Великої Перемоги.



Про це



Привітали із сторіччям шанованого ювіляра Турійський селищний голова Олексій Безсмертний та заступник Сергій Власюк. Приймав Петро Манилюк вітання і від начальника Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен та голови Ковельської районної ради В’ячеслава Шворака.



«Життя прожити – не поле перейти, а тим більше, коли воно довжиною у ціле століття. Помережені роки Петра Степановича і чорними, й червоними нитками, хвилинами радості та смутку. У Турійській громаді Петро Манилюк – єдиний фронтовик часів Другої світової війни», – йдеться у дописі.







Будучи прихильником національної ідеї, зовсім юним він примкнув до лав українських повстанців. Пізніше його мобілізували в Червону армію. Гарячими воєнними стежками Петро Степанович пішки пройшов від Ковеля до Берліна. Служив радистом в інженерно-саперних військах. А в рідне село повернувся після демобілізації в 1947 році. Тож сьогодні, в дні російсько-української війни, ювіляр, як і його родина, мріють про здійснення найзаповітнішої для усіх мрії – перемоги нашої України.







Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає Петра Степановича з днем народження і зичить ювіляру міцного здоров'я!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сторічний ювілей у різдвяні дні зустрів мешканець села Молодівка. У святковий день повнився його дім рідними серцю людьми, щирими привітаннями, теплими обіймами, а ще колядками і зиченнями добра, здоров’я та другої у житті Великої Перемоги.Про це інформують на сторінці Турійської селищної ради у фейсбуці.Привітали із сторіччям шанованого ювіляра Турійський селищний головата заступник. Приймав Петро Манилюк вітання і від начальника Ковельської районної військової адміністраціїта голови Ковельської районної ради«Життя прожити – не поле перейти, а тим більше, коли воно довжиною у ціле століття. Помережені роки Петра Степановича і чорними, й червоними нитками, хвилинами радості та смутку. У Турійській громаді Петро Манилюк – єдиний фронтовик часів Другої світової війни», – йдеться у дописі.Будучи прихильником національної ідеї, зовсім юним він примкнув до лав українських повстанців. Пізніше його мобілізували в Червону армію. Гарячими воєнними стежками Петро Степанович пішки пройшов від Ковеля до Берліна. Служив радистом в інженерно-саперних військах. А в рідне село повернувся після демобілізації в 1947 році. Тож сьогодні, в дні російсько-української війни, ювіляр, як і його родина, мріють про здійснення найзаповітнішої для усіх мрії – перемоги нашої України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію