У місті на Волині водій збив жінку і втік із місця ДТП

У місті на Волині водій збив жінку і втік із місця ДТП
10-го січня близько 17-ї години у центрі Володимира на вулиці Данила Галицького біля міської ради автомобіль наїхав на 81-річну жінку, яка йшла на пішохідному переході.

Про це повідомили БУГу у Володимирському районному відділі поліції.

Чоловік спочатку втік з місця пригоди. Невдовзі поліцейські розшукали 32-річного водія, який скоїв дану транспортну пригоду.

На місці також працювали медики. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до місцевої лікарні в хірургічне відділення.

Дані внесли до ЄРДП за частиною 1 статті 186 ККУ.

Крім того, даного водія сьогодні (10-го січня) уже затримали за п’яне водіння та склали на нього адмінпротокол за ч.2, ст. 130 Адмінкодексу України. Чоловіка відсторонили від права керування транспортним засобом.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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