У місті на Волині водій збив жінку і втік із місця ДТП





Про це повідомили



Чоловік спочатку втік з місця пригоди. Невдовзі поліцейські розшукали 32-річного водія, який скоїв дану транспортну пригоду.



На місці також працювали медики. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до місцевої лікарні в хірургічне відділення.



Дані внесли до ЄРДП за частиною 1 статті 186 ККУ.



Крім того, даного водія сьогодні (10-го січня) уже затримали за п’яне водіння та склали на нього адмінпротокол за ч.2, ст. 130 Адмінкодексу України. Чоловіка відсторонили від права керування транспортним засобом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10-го січня близько 17-ї години у центрі Володимира на вулиці Данила Галицького біля міської ради автомобіль наїхав на 81-річну жінку, яка йшла на пішохідному переході.Про це повідомили БУГу у Володимирському районному відділі поліції.Чоловік спочатку втік з місця пригоди. Невдовзі поліцейські розшукали 32-річного водія, який скоїв дану транспортну пригоду.На місці також працювали медики. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до місцевої лікарні в хірургічне відділення.Дані внесли до ЄРДП за частиною 1 статті 186 ККУ.Крім того, даного водія сьогодні (10-го січня) уже затримали за п’яне водіння та склали на нього адмінпротокол за ч.2, ст. 130 Адмінкодексу України. Чоловіка відсторонили від права керування транспортним засобом.

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