Українці зможуть перевіряти акциз через «Дію»
Сьогодні, 20:22
Верховна рада України взяла за основу законопроєкти щодо введення електронної акцизної марки на алкоголь і тютюнові вироби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картки законопроєктів №8286 і №8287.
Як зазначає один з авторів законопроєктів №8286/ 8287, народний депутат Ярослав Железняк, проєкт закону "Про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах" набрав у першому читанні 242 голосів "за" і був взятий за основу.
"Там багато що буде доопрацьовуватися до другого читання. Розробляти систему та впроваджувати буде Мінцифри", - пише нардеп.
При цьому він зазначає, що в українських громадян з'явиться можливість перевірити через "Дію" оригінальність продукції.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картки законопроєктів №8286 і №8287.
Як зазначає один з авторів законопроєктів №8286/ 8287, народний депутат Ярослав Железняк, проєкт закону "Про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах" набрав у першому читанні 242 голосів "за" і був взятий за основу.
"Там багато що буде доопрацьовуватися до другого читання. Розробляти систему та впроваджувати буде Мінцифри", - пише нардеп.
При цьому він зазначає, що в українських громадян з'явиться можливість перевірити через "Дію" оригінальність продукції.
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