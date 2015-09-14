Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною

Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною
Супутник зафіксував ЗРК "С-300/400", ЗРПК "Панцир" та іншу техніку на білоруському військовому аеродромі "Зябрівка" в Гомельській області, недалеко від кордону з Україною.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на аналітичний центр Rochan Consulting, який опублікував фото, передає "Українська Правда".

Знімки аеродрому зробив супутник Airbus 7 січня 2023 року.

На свіжих фото можна помітити дивізіон із дев'яти одиниць зенітно-ракетних комплексів "С-300/400", які, як стверджують аналітики, перебувають там уже тривалий час, а також ЗРПК "Панцир", який стоїть на насипі ґрунту.

Крім того, на фото можна побачити вантажні машини і кілька радарів, які Rochan Consulting ідентифікували як 76N6 і 64N6E.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що свіжі супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі "Зябрівка" продовжує розташовуватися база ЗС Росії.

Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною
Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною
Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною
Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: "Беларускі Гаюн", супутник, знімки, техніка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною
Сьогодні, 21:21
Українці зможуть перевіряти акциз через «Дію»
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00
У Повітряних силах підтвердили можливість завдання ракетних ударів із Білорусі
Сьогодні, 19:22
Біля чотирьох населених пунктів на Донбасі тривають найзапекліші бої. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:42
Схожі новини
На супутникових знімках мальовничі куточки Землі зачаровують красою. ФОТО На супутникових знімках мальовничі куточки Землі зачаровують красою. ФОТО
14 вересень, 2015, 21:06
Навіщо РФ стягує до Білорусі застарілу техніку Навіщо РФ стягує до Білорусі застарілу техніку
09 січень, 14:30
Білорусь відвела більшість військ із прикордонних районів, – моніторингова група Білорусь відвела більшість військ із прикордонних районів, – моніторингова група
25 жовтень, 2022, 06:00
Навіщо окупанти перекидають техніку до Білорусі та назад до РФ Навіщо окупанти перекидають техніку до Білорусі та назад до РФ
23 жовтень, 2022, 08:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною
Сьогодні, 21:21
 0
Українці зможуть перевіряти акциз через «Дію»
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00
 0
У Повітряних силах підтвердили можливість завдання ракетних ударів із Білорусі
Сьогодні, 19:22
 0
Біля чотирьох населених пунктів на Донбасі тривають найзапекліші бої. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8