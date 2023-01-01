Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 13 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Увечері йтиме дрібний дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +5°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Увечері йтиме дрібний дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +5°.
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