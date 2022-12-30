Власник частини авторинку у Луцьку шість років не платив за землю





Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Волинської області від 22 грудня 2022 року, пише



Наприкінці 2022 року Волинська обласна прокуратура, представляючи інтереси держави в особі Луцької міської ради, звернулася до господарського суду з заявою про забезпечення позову і арешт 2 мільйонів 81 тисячі гривень Гаражного кооперативу «Сигма». Прокурори стверджують, що ці кошти накопичились на рахунках фірми внаслідок невиплати орендної плати за користування земельною ділянкою на вулиці Єршова, 6 у Луцьку. Згодом ці кошти планують стягнути, якщо суд прийме відповідне рішення.



«Підставою позову є стягнення з власника об’єкта нерухомого майна безпідставно збережених коштів орендної плати за фактичне користування без належних на те правових підстав земельною ділянкою, на якій ці об’єкти розміщені», – йдеться в ухвалі суду.



На вказаній земельній ділянці розташовано декілька об’єктів нерухомого майна: виробничий корпус, площею 3442,5 кв. м.; контрольно-пропускний пункт площею 294,5 кв. м; механічна мийка площею 334 кв. м; трансформаторна підстанція 52,8 кв.м. У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно власником усіх будівель з листопада 2016 року до 9 грудня 2022 року був Обслуговуючий кооператив «ГК «Сигма». Але 6 грудня, до того, як прокуратура подала позов, усе вищезазначене майно передали Товариству з обмеженою відповідальністю «Феху Рент». Ця компанія нібито займається оптовою торгівлею товарами господарського призначення, здачею в оренду майна, а зареєстрована у Вінниці лише 10 жовтня 2022 року – менше, ніж за два місяці до операції.



Таким чином, новими власниками так званої «клітки» луцького авторинку, за даними аналітичної системи «YouControl», стали вінницькі бізнесмени Сергій Білозарецький та Роман Халандирьов. Вони – співзасновники ТОВ «Феху Рент» та групи компаній «ВНВ group», яка працює в сфері побутової хімії, засобів гігієни, косметики, парфумерії та товарів для дому на території України. До групи входить до двох десятків компаній, більшість з яких зареєстрована за тією ж адресою, що і «Феху Рент» – на вулиці Янгеля Академіка, 4 у Вінниці.



Ділянка, за яку шість років не платили оренду до міського бюджету. Скріншот із Google Maps



У Луцькій міській раді нарікають, що, власники кооперативу «Сигма» зволікали з укладенням договору оренди. Врешті його не уклали взагалі.



«Ми декілька років зверталися до «Сигми», писали листи, пояснювали, що вони мають оформити документи і сплатити кошти за користування земельною ділянкою. Тепер цією справою займається прокуратура. Щодо звернень до правоохоронців, то цим займався юридичний департамент. В нас є комісія по збитках, ми до них зверталися, це питання виносилось на розгляд комісії по несплаті за користування землею і саме з цього почалася наша робота щодо стягнення збережених коштів, а далі – справа за правоохоронцями та судом, які працюють окремо від нас», – розповіла очільниця управління земельних ресурсів Луцької міської раді Софія Гула.



За інформацією волинських податківців, податкові декларації з плати за землю гаражним кооперативом не подавались і він нічого до бюджету не платив. Хоча вказана земельна ділянка фактично використовувалась для розміщення авторинку і доходи Гаражний кооператив «Сигма», очевидно, мав.



«З переписки між Луцькою міською радою та ОК «ГК «Сигма», що долучено до заяви, судом також встановлено, що ОК «ГК «Сигма» не оспорюється факт користування комунальною земельною ділянкою без оформлення права оренди», – йдеться в ухвалі.



Суддя Господарського суду Волинської області Микола Шум вирішив повністю задовольнити заяву прокурора і наклав арешт на кошти кооперативу в межах суми позову – 2 мільйони 81 тисяча 472 гривні.



Вже 30 грудня 2022 року суд відкрив провадження у справі та призначив дату підготовчого судового засідання.



Засновниками Гаражного кооперативу «Сигма», яке де-юре шість років володіло нерухомістю на луцькому авторинку, є троє волинян: Григорій Савін, Валерій Філаретов, Сергій Гапон та мешканка Дубенщини Ольга Федорук. Перший є також власником та керівником невеликої фірми «Варм сервіс», яка займається теплопостачанням. Другий свого часу декілька років очолював ПАТ «Луцьке авіапідприємство», якому належить летовище у селі Крупа.



Третій – Сергій Гапон – адвокат. В останні роки очолював кілька волинських компаній. У 2003-2007 роках працював у волинській податковій, у 2007-2009 – юрисконсультом у ТОВ «Торговий Дім «Континіум-Галичина».



Ще два роки тому серед засновників кооперативу було ПрАТ «Луцьке автотранспортне підприємство 10701», основним бенефіціаром якого є Максим Алфьоров – син луцького бізнесмена Вячеслава Алфьорова, якого пов’язують з холдингом «Волиньторгхліб», будівельним та готельним бізнесом в Луцьку.



Щодо оформлення відносин з новими власниками майна на луцькому авторинку, то в міській раді кажуть таке:



«Нових власників цього нерухомого майна ми вже теж повідомили про необхідність оформлення документів. Чи займаються вони цим зараз — не готова сказати, бо поки не бачила від них звернень», – каже Софія Гула.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гаражний кооператив «Сигма» шість років користувався комунальною землею на луцькому авторинку без будь-яких документів та не сплачував за це жодної копійки до бюджету. Тепер прокурори через суд вимагають розрахуватися. Суму боргу оцінили у понад 2 мільйони гривень.Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Волинської області від 22 грудня 2022 року, пише «Сила правди» Наприкінці 2022 року Волинська обласна прокуратура, представляючи інтереси держави в особі Луцької міської ради, звернулася до господарського суду з заявою про забезпечення позову і арешт 2 мільйонів 81 тисячі гривень Гаражного кооперативу «Сигма». Прокурори стверджують, що ці кошти накопичились на рахунках фірми внаслідок невиплати орендної плати за користування земельною ділянкою на вулиці Єршова, 6 у Луцьку. Згодом ці кошти планують стягнути, якщо суд прийме відповідне рішення.«Підставою позову є стягнення з власника об’єкта нерухомого майна безпідставно збережених коштів орендної плати за фактичне користування без належних на те правових підстав земельною ділянкою, на якій ці об’єкти розміщені», – йдеться в ухвалі суду.На вказаній земельній ділянці розташовано декілька об’єктів нерухомого майна: виробничий корпус, площею 3442,5 кв. м.; контрольно-пропускний пункт площею 294,5 кв. м; механічна мийка площею 334 кв. м; трансформаторна підстанція 52,8 кв.м. У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно власником усіх будівель з листопада 2016 року до 9 грудня 2022 року був Обслуговуючий кооператив «ГК «Сигма». Але 6 грудня, до того, як прокуратура подала позов, усе вищезазначене майно передали Товариству з обмеженою відповідальністю «Феху Рент». Ця компанія нібито займається оптовою торгівлею товарами господарського призначення, здачею в оренду майна, а зареєстрована у Вінниці лише 10 жовтня 2022 року – менше, ніж за два місяці до операції.Таким чином, новими власниками так званої «клітки» луцького авторинку, за даними аналітичної системи «YouControl», стали вінницькі бізнесменита. Вони – співзасновники ТОВ «Феху Рент» та групи компаній «ВНВ group», яка працює в сфері побутової хімії, засобів гігієни, косметики, парфумерії та товарів для дому на території України. До групи входить до двох десятків компаній, більшість з яких зареєстрована за тією ж адресою, що і «Феху Рент» – на вулиці Янгеля Академіка, 4 у Вінниці.У Луцькій міській раді нарікають, що, власники кооперативу «Сигма» зволікали з укладенням договору оренди. Врешті його не уклали взагалі.«Ми декілька років зверталися до «Сигми», писали листи, пояснювали, що вони мають оформити документи і сплатити кошти за користування земельною ділянкою. Тепер цією справою займається прокуратура. Щодо звернень до правоохоронців, то цим займався юридичний департамент. В нас є комісія по збитках, ми до них зверталися, це питання виносилось на розгляд комісії по несплаті за користування землею і саме з цього почалася наша робота щодо стягнення збережених коштів, а далі – справа за правоохоронцями та судом, які працюють окремо від нас», – розповіла очільниця управління земельних ресурсів Луцької міської радіЗа інформацією волинських податківців, податкові декларації з плати за землю гаражним кооперативом не подавались і він нічого до бюджету не платив. Хоча вказана земельна ділянка фактично використовувалась для розміщення авторинку і доходи Гаражний кооператив «Сигма», очевидно, мав.«З переписки між Луцькою міською радою та ОК «ГК «Сигма», що долучено до заяви, судом також встановлено, що ОК «ГК «Сигма» не оспорюється факт користування комунальною земельною ділянкою без оформлення права оренди», – йдеться в ухвалі.Суддя Господарського суду Волинської областівирішив повністю задовольнити заяву прокурора і наклав арешт на кошти кооперативу в межах суми позову – 2 мільйони 81 тисяча 472 гривні.Вже 30 грудня 2022 року суд відкрив провадження у справі та призначив дату підготовчого судового засідання.Засновниками Гаражного кооперативу «Сигма», яке де-юре шість років володіло нерухомістю на луцькому авторинку, є троє волинян:та мешканка Дубенщини. Перший є також власником та керівником невеликої фірми «Варм сервіс», яка займається теплопостачанням. Другий свого часу декілька років очолював ПАТ «Луцьке авіапідприємство», якому належить летовище у селі Крупа.Третій – Сергій Гапон – адвокат. В останні роки очолював кілька волинських компаній. У 2003-2007 роках працював у волинській податковій, у 2007-2009 – юрисконсультом у ТОВ «Торговий Дім «Континіум-Галичина».Ще два роки тому серед засновників кооперативу було ПрАТ «Луцьке автотранспортне підприємство 10701», основним бенефіціаром якого єсин луцького бізнесмена, якого пов’язують з холдингом «Волиньторгхліб», будівельним та готельним бізнесом в Луцьку.Щодо оформлення відносин з новими власниками майна на луцькому авторинку, то в міській раді кажуть таке:«Нових власників цього нерухомого майна ми вже теж повідомили про необхідність оформлення документів. Чи займаються вони цим зараз — не готова сказати, бо поки не бачила від них звернень», – каже Софія Гула.

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