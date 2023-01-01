Про «Діда Ту-Ту» та романтичну історію воїна з Волині: добрі новини від ВолиньPost за 12 січня

Щовечора нагадуємо вам про добрі новини і щоразу тішимось, коли готуємо цю підбірку. Це вкотре доводить: світло є і в темні часи. Та найголовніше, що воно в українців та українок всередині.Тож як би складно не було – тримаймося! Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Заслуженого майстра народної творчості, тричі рекордсмена України та світу, який відомий завдяки своїм унікальним виробам із яєчної шкаралупи як “волинський Фаберже”, вшанували черговою нагородою. Митець отримав Всесвітній Орден Зірки “Кредо”.“Анатолій Бойко – непересічна особистість, якою пишається наша громада. Його талант визнано на всесвітньому рівні, а яєчні шедеври поповнюють колекції шанувальників у різних куточках світу. Щиро вітаю вас, пане Анатолію, з черговою заслуженою нагородою і бажаю подальших звершень на мистецькому фронті”, – зазначив мер Володимира"Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників. Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У", - йдеться в повідомленні Генштабу.У результаті цього підтверджено знищення понад 100 окупантів, 2 кулеметних та 2 мінометних розрахунків.Російська армія втратила у загарбницькій війні проти України 113 990 вояків. Загалом українські військові знищили:▪️ особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб,▪️ танків ‒ 3 094 (+0) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,▪️ артилерійських систем – 2 082 (+4) од,▪️ РСЗВ – 437 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 218 (+1) од,▪️ літаків – 285 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 276 (+1) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0),▪️ кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 184 (+0).У Волинській бригаді тероборони служить паніз позивним «Дід Ту-Ту».У дитинстві його запитали – ким хоче бути, коли виросте.«А я ще не знав, що машиністів називають машиністами. Сказав, що хочу бути паровозом…», - розповідає Володимир.Звісно, до малого відразу приклеїлося прізвисько Паровоз. На яке Вовчик аніскільки не ображався – адже просто фанатів від усього, пов’язаного із залізницею. Згодом хлопець пішов вчитися на помічника машиніста.Військовослужбовецьз села Мартинівка Луцького району воює від початку повномасштабної війни. За січневу десятиденну відпустку встиг освідчитися коханій дівчиніта одружитися з нею.Олексій та Ірина познайомилися рік тому, у січні, напередодні повномасштабної війни. Дівчина прийшла працювати на те ж підприємство, де працював Олексій. Чоловік каже, що вона одразу йому сподобалася.У Луцьку працівники центру надання адмінпослуг під час вимкнення світла плетуть зимові маскувальні сітки для ЗСУ.Про це розповіла адміністраторкаЗ її слів, на виготовлення однієї сітки йде близько двох тижнів. Долучаються до плетіння і відвідувачі ЦНАПу."Зараз віялові відключення світла. Не можемо приймати відвідувачів, бо не працює техніка, тому вирішили у вільний час допомагати нашим хлопцям. Відвідувачі долучаються. Жінка каже: "В мене там до автобуса залишається дві години, то ми з дочкою поплетемо", – розповідає адміністраторка.Плести маскувальні сітки працівників ЦНАПу навчили волонтери Луцького молодіжного центру. "Провели для нас майстер-клас. Сплели основу для сітки, зараз в цю основу вплітають шматки тканини і надалі ця сітка буде передана для однієї з військових частин ЗСУ", – розповів заступник директора департаментуКоли електроенергію не відключають, ЦНАП працює у звичному режимі.