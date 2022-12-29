Волинського «Фаберже» нагородили Всесвітнім Орденом Зірки «Кредо».

Заслуженого майстра народної творчості, тричі рекордсмена України та світу Анатолія Бойка, який відомий завдяки своїм унікальним виробам із яєчної шкаралупи як “волинський Фаберже”, вшанували черговою нагородою. Митець отримав Всесвітній Орден Зірки “Кредо”.З нагородою митця привітав міський голова Ігор Пальонка, - йдеться на сайті Володимирської міської ради.“Анатолій Бойко – непересічна особистість, якою пишається наша громада. Його талант визнано на всесвітньому рівні, а яєчні шедеври поповнюють колекції шанувальників у різних куточках світу. Щиро вітаю вас, пане Анатолію, з черговою заслуженою нагородою і бажаю подальших звершень на мистецькому фронті”, – зазначив міський голова.Всесвітній Орден Зірки “Кредо” (девіз “До зірок”) вручається за досягнення людства, «кращим з кращих» в різних сферах людського життя. Орденом нагороджують з формулюванням «За внесок в розвиток суспільства» найвидатніших людей України та світу в номінаціях: космічної діяльності, державної діяльності, громадської діяльності, науки, медицини, освіти, культури, мистецтва, спорту, журналістики, меценатства, благодійності, бізнесу, юриспруденції. Протягом 13 років цим орденом були нагороджені відомі вчені, космонавти, політики, артисти, музиканти, медики, художники, дипломати, громадські діячі.