У «Дії» відкрили запис на бета-тест на обмін лампочок

У «Дії» відкрили запис на бета-тест на обмін лампочок
Сервіс "Дія" відкрив запис на бета-тест обміну 5 старих ламп на 5 нових - енергоощадних.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на пресслужбу "Дії".

Долучитися можуть громадяни України віком від 18 років за посиланням.

При цьому на етапі бета-тесту послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

"Через постійні обстріли Росії українці змушені заощаджувати електроенергію та планувати свій час за графіками відключень світла. Тож ще один ефективний спосіб заощадити споживання електроенергії - користуватися більш економними лампами.

За оцінками фахівців, перехід на LED-лампи cкоротить споживання на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво зменшити дефіцит електроенергії в системі", - йдеться у повідомленні.

Умови участі в тестуванні:

18+ років;
мати РНОКПП (податковий номер);
раніше не отримували лампочки на Укрпошті.

Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.

В "Укрпошті" пояснили, що обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях "Укрпошти" поетапно в усіх регіонах.

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Теги: Дія, обмін, лампочки
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