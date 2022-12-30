У «Дії» відкрили запис на бета-тест на обмін лампочок





Про це повідомляє



Долучитися можуть громадяни України віком від 18 років за посиланням.



При цьому на етапі бета-тесту послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.



"Через постійні обстріли Росії українці змушені заощаджувати електроенергію та планувати свій час за графіками відключень світла. Тож ще один ефективний спосіб заощадити споживання електроенергії - користуватися більш економними лампами.



За оцінками фахівців, перехід на LED-лампи cкоротить споживання на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво зменшити дефіцит електроенергії в системі", - йдеться у повідомленні.



Умови участі в тестуванні:



18+ років;

мати РНОКПП (податковий номер);

раніше не отримували лампочки на Укрпошті.



Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.



В "Укрпошті" пояснили, що обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях "Укрпошти" поетапно в усіх регіонах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сервіс "Дія" відкрив запис на бета-тест обміну 5 старих ламп на 5 нових - енергоощадних.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на пресслужбу "Дії".Долучитися можуть громадяни України віком від 18 років за посиланням.При цьому на етапі бета-тесту послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові."Через постійні обстріли Росії українці змушені заощаджувати електроенергію та планувати свій час за графіками відключень світла. Тож ще один ефективний спосіб заощадити споживання електроенергії - користуватися більш економними лампами.За оцінками фахівців, перехід на LED-лампи cкоротить споживання на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво зменшити дефіцит електроенергії в системі", - йдеться у повідомленні.Умови участі в тестуванні:18+ років;мати РНОКПП (податковий номер);раніше не отримували лампочки на Укрпошті.Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.В "Укрпошті" пояснили, що обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях "Укрпошти" поетапно в усіх регіонах.

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