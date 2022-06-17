Сюжет про тероборону Волині показали на британському телеканалі «Sky News». ВІДЕО





Багато з бійців та бійчинь сотої бригади тероборони – колишні цивільні, вчителі, будівельники, сантехніки, які прийняли бій, йдеться в сюжеті телеканалу «Sky News», який популярний у Великій Британії, - пише



Глядачам розповідають, що кордон із Білоруссю, довжиною понад 1000 км, зараз замінований.



Через озеро знаходиться найближчий союзник Путіна у війні проти України. І це - останній форпост перед тим, як потрапити на білоруську територію. Тероборонівці тут проводять бойові навчання, що є підготовкою до будь-якого можливого вторгнення.



«Білорусь надала Росії широку військову підтримку. Вони навіть перекинули їхні війська у РБ, але своїх солдатів на вторгнення не відправили», - додають автори сюжету.



Росія вторглася в Україну з півночі в лютому минулого року, і керівництво оборонного відомства України попереджає про ще одне можливе вторгнення з півночі. Але українці кажуть, що їх знову не застануть зненацька.



Капітан Сидорчук каже, що почувається впевнено щодо їхньої оборонної позиції. Недалеко від цієї фортеці розташовані громади, де живуть цивільні.



Люди тепер живуть у тіні потенційно нового фронту. Місцеві мешканці Надія та її донька Світлана розповідають, що краще помруть, ніж поїдуть звідси.



«Армії обох сторін готуються до можливого протистояння. Але мало що може підготувати людей до того, що може статися», - резюмує журналістка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про Волинську бригаду тероборони показали сюжет на британському телеканалі. У матеріалі йдеться про підрозділ, який тримає оборону за кілька кілометрів від білоруського кордону.Багато з бійців та бійчинь сотої бригади тероборони – колишні цивільні, вчителі, будівельники, сантехніки, які прийняли бій, йдеться в сюжеті телеканалу «Sky News», який популярний у Великій Британії, - пише ВСН. Глядачам розповідають, що кордон із Білоруссю, довжиною понад 1000 км, зараз замінований.Через озеро знаходиться найближчий союзник Путіна у війні проти України. І це - останній форпост перед тим, як потрапити на білоруську територію. Тероборонівці тут проводять бойові навчання, що є підготовкою до будь-якого можливого вторгнення.«Білорусь надала Росії широку військову підтримку. Вони навіть перекинули їхні війська у РБ, але своїх солдатів на вторгнення не відправили», - додають автори сюжету.Росія вторглася в Україну з півночі в лютому минулого року, і керівництво оборонного відомства України попереджає про ще одне можливе вторгнення з півночі. Але українці кажуть, що їх знову не застануть зненацька.Капітан Сидорчук каже, що почувається впевнено щодо їхньої оборонної позиції. Недалеко від цієї фортеці розташовані громади, де живуть цивільні.Люди тепер живуть у тіні потенційно нового фронту. Місцеві мешканці Надія та її донька Світлана розповідають, що краще помруть, ніж поїдуть звідси.«Армії обох сторін готуються до можливого протистояння. Але мало що може підготувати людей до того, що може статися», - резюмує журналістка.

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