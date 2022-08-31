У Луцьку змінився графік роботи центру допомоги переселенцям. ВІДЕО

Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщеним людям у Луцьку з початку року змінив графік роботи.Нині він працює три дні на тиждень, – розповілакерівниця міського управління соцслужбРаніше центр працював щобудня. Скорочення робочих днів, пов’язане зі зменшенням кількості переселенців на Волині.Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщеним людям, що розташований у приміщенні відділу реєстрації актів цивільного стану, відтепер працює у понеділок, середу та четвер з 9:00 до 17:00."Побачимо, протестуємо. Ми намагалися підготувати до зими людей дуже активно, коли вони потребували теплого одягу, зміни сезонного одягу. Зараз бачимо спад в банку одягу", – говорить Ліна Галан.В центрі взаємопідтримки внутрішньо переміщеним людям у Луцьку працює Марина Бурнишева з міста Оріхів Запорізької області. Жінка збирає продуктові набори, для переселенців. Каже: у центрі є дитяче харчування та підгузки, міжсезонний одяг для всієї родини, постіль, ковдри."Зазвичай беруть найнеобхідніше, тому що усі збираються додому. Люди вважають, що це на певний час і вони скоро поїдуть додому. Ті, хто не перший місяць в Луцьку, то беруть якусь шторку на вікно, якусь скатертину на стіл", – говорить волонтерка.Переселенка із Херсонщинина Волині разом з дітьми живе із серпня. До центру допомоги прийшла, аби отримати зимовий одяг для дітей. Розповідає, що в окупації в неї залишились батьки та родичі."Нині ситуація там важка, Херсонщину постійно обстрілюють", – говорить жінка.Центр допомоги переселенцям у Луцьку змінив графік роботиПереселенка із Херсонщини Ірина Дуденко. Фото: Суспільне ЛуцькЗі слів Ліни Галан, продовж десятьох місяців роботи понад 23 тисячі переселенців отримали допомогу в Центрі взаємопідтримки, серед них п'ять з половиною тисяч дітей.Від початку 2023-го року на Волинь приїхали майже 100 людей з областей, де тривають бої, усього область прийняла 76 тисяч переселенців, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобод.