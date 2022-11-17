Єдине на Волині: в психоневрологічному інтернаті запрацювало паліативне відділення. ВІДЕО





Про це повідомляє Юлії Ковальчук.



Всього на Волині – шість інтернатних психоневрологічних установ. Паліативне відділення наразі є лише у Горохові.



Відділення обладнали функціональними ліжками та протипролежневими матрацами. "Окрім того, у нас є медичне обладнання. Це монітори спостереження пацієнта, кисневий концентратор, кардіограф", – додає керівниця.



У паліативному відділенні інтернату зараз перебуває 15 підопічних, одне ліжко – в резерві.



"В нас є хворі із захворюваннями і неврологічного характеру, тобто після перенесення ішемічного інсульту. Хворі із серцево-судинними захворюваннями, з новоутвореннями, тобто онкологічними захворюваннями. Ми надаємо допомогу і таким хворим", – розповів завідувач паліативного відділення Володимир Мельник.



Вік пацієнтів – від 30 років. Василь Лук’янчук потрапив у паліативне відділення із загального. Цього місяця чоловіку виповниться 69 років.



"Мені тут добре допомагають, лікують. Доглядають за нами. Я дуже вдячний, що це відділення відкрили. Годують дуже добре, ми задоволені", – говорить пацієнт.



З обласного бюджету на створення паліативного відділення торік виділили 350 тисяч гривень. Цього року додатково виділили майже півтора мільйона гривень. За гроші благодійників облаштували ресурсно-інтеграційний центр. З мешканцями інтернату також працюють психологи.



П’ятеро людей із інтернату за останні п'ять років повернулися до звичного життя в родини.





Зараз у Горохівському психоневрологічному інтернаті проживає 130 мешканців. Це, за словами директорки закладу, люди з інвалідністю першої, другої груп різних захворювань. Із них 15 людей – переселенці із Покровського психоневрологічного інтернату Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Горохівському психоневрологічному інтернаті запрацювало паліативне відділення для пацієнтів, які не можуть за собою доглядати і люди, які потребують цілодобового догляду.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на слова керівниця закладуВсього на Волині – шість інтернатних психоневрологічних установ. Паліативне відділення наразі є лише у Горохові.Відділення обладнали функціональними ліжками та протипролежневими матрацами. "Окрім того, у нас є медичне обладнання. Це монітори спостереження пацієнта, кисневий концентратор, кардіограф", – додає керівниця.У паліативному відділенні інтернату зараз перебуває 15 підопічних, одне ліжко – в резерві."В нас є хворі із захворюваннями і неврологічного характеру, тобто після перенесення ішемічного інсульту. Хворі із серцево-судинними захворюваннями, з новоутвореннями, тобто онкологічними захворюваннями. Ми надаємо допомогу і таким хворим", – розповів завідувач паліативного відділення Володимир Мельник.Вік пацієнтів – від 30 років. Василь Лук’янчук потрапив у паліативне відділення із загального. Цього місяця чоловіку виповниться 69 років."Мені тут добре допомагають, лікують. Доглядають за нами. Я дуже вдячний, що це відділення відкрили. Годують дуже добре, ми задоволені", – говорить пацієнт.З обласного бюджету на створення паліативного відділення торік виділили 350 тисяч гривень. Цього року додатково виділили майже півтора мільйона гривень. За гроші благодійників облаштували ресурсно-інтеграційний центр. З мешканцями інтернату також працюють психологи.П’ятеро людей із інтернату за останні п'ять років повернулися до звичного життя в родини.Зараз у Горохівському психоневрологічному інтернаті проживає 130 мешканців. Це, за словами директорки закладу, люди з інвалідністю першої, другої груп різних захворювань. Із них 15 людей – переселенці із Покровського психоневрологічного інтернату Донецької області.

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