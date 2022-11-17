Єдине на Волині: в психоневрологічному інтернаті запрацювало паліативне відділення. ВІДЕО

Єдине на Волині: в психоневрологічному інтернаті запрацювало паліативне відділення. ВІДЕО
У Горохівському психоневрологічному інтернаті запрацювало паліативне відділення для пацієнтів, які не можуть за собою доглядати і люди, які потребують цілодобового догляду.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова керівниця закладу Юлії Ковальчук.

Всього на Волині – шість інтернатних психоневрологічних установ. Паліативне відділення наразі є лише у Горохові.

Відділення обладнали функціональними ліжками та протипролежневими матрацами. "Окрім того, у нас є медичне обладнання. Це монітори спостереження пацієнта, кисневий концентратор, кардіограф", – додає керівниця.

У паліативному відділенні інтернату зараз перебуває 15 підопічних, одне ліжко – в резерві.

"В нас є хворі із захворюваннями і неврологічного характеру, тобто після перенесення ішемічного інсульту. Хворі із серцево-судинними захворюваннями, з новоутвореннями, тобто онкологічними захворюваннями. Ми надаємо допомогу і таким хворим", – розповів завідувач паліативного відділення Володимир Мельник.

Вік пацієнтів – від 30 років. Василь Лук’янчук потрапив у паліативне відділення із загального. Цього місяця чоловіку виповниться 69 років.

"Мені тут добре допомагають, лікують. Доглядають за нами. Я дуже вдячний, що це відділення відкрили. Годують дуже добре, ми задоволені", – говорить пацієнт.

З обласного бюджету на створення паліативного відділення торік виділили 350 тисяч гривень. Цього року додатково виділили майже півтора мільйона гривень. За гроші благодійників облаштували ресурсно-інтеграційний центр. З мешканцями інтернату також працюють психологи.

П’ятеро людей із інтернату за останні п'ять років повернулися до звичного життя в родини.


Зараз у Горохівському психоневрологічному інтернаті проживає 130 мешканців. Це, за словами директорки закладу, люди з інвалідністю першої, другої груп різних захворювань. Із них 15 людей – переселенці із Покровського психоневрологічного інтернату Донецької області.

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Теги: Волинь, інтернат, медицина
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