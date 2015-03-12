На Волинь привезли гуманітарну допомогу з міста Барзінгхаузен
Сьогодні, 02:17
Гуманітарна підтримка від міжнародної спільноти продовжує надходити у Ковель. Цими днями черговий вантаж прибув з німецького міста Барзінгхаузен.
Міська влада та мешканці надіслали медичне пристосування для людей з інвалідністю, меблі, матраци, спортивне знаряддя, одяг, - повідомляють у Ковельській міській раді.
Частину меблів одразу забрали родини, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
“Ми вивчаємо потреби таких сімей. Передали побажання нашим партнерам. Вони з радістю відгукнулись на пропозицію. Дуже раді, що завдяки друзям з Німеччини ми допомогли цим родинам створити затишок у домівках. Сподіваємось, що їм тепер житиметься комфортніше”, – розповідає начальник служби у справах дітей Жанна Вельма.
Благодійне товариство “Допомога дітям України” теж продовжує піклуватись про діток непростої долі. І своїм юним друзям вони передали у Ковель подарунки, одяг, інші необхідні речі. Особлива вдячність Петеру Мессінгу, Андреа та Детлеву Гєде, Юргену Грейзеру, Лізі Кребс.
Транспорт для доставки допомогиорганізував Міхаель Хааке.
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Міська влада та мешканці надіслали медичне пристосування для людей з інвалідністю, меблі, матраци, спортивне знаряддя, одяг, - повідомляють у Ковельській міській раді.
Частину меблів одразу забрали родини, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
“Ми вивчаємо потреби таких сімей. Передали побажання нашим партнерам. Вони з радістю відгукнулись на пропозицію. Дуже раді, що завдяки друзям з Німеччини ми допомогли цим родинам створити затишок у домівках. Сподіваємось, що їм тепер житиметься комфортніше”, – розповідає начальник служби у справах дітей Жанна Вельма.
Благодійне товариство “Допомога дітям України” теж продовжує піклуватись про діток непростої долі. І своїм юним друзям вони передали у Ковель подарунки, одяг, інші необхідні речі. Особлива вдячність Петеру Мессінгу, Андреа та Детлеву Гєде, Юргену Грейзеру, Лізі Кребс.
Транспорт для доставки допомогиорганізував Міхаель Хааке.
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