На Волинь привезли гуманітарну допомогу з міста Барзінгхаузен

На Волинь привезли гуманітарну допомогу з міста Барзінгхаузен
Гуманітарна підтримка від міжнародної спільноти продовжує надходити у Ковель. Цими днями черговий вантаж прибув з німецького міста Барзінгхаузен.

Міська влада та мешканці надіслали медичне пристосування для людей з інвалідністю, меблі, матраци, спортивне знаряддя, одяг, - повідомляють у Ковельській міській раді.

Частину меблів одразу забрали родини, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

“Ми вивчаємо потреби таких сімей. Передали побажання нашим партнерам. Вони з радістю відгукнулись на пропозицію. Дуже раді, що завдяки друзям з Німеччини ми допомогли цим родинам створити затишок у домівках. Сподіваємось, що їм тепер житиметься комфортніше”, – розповідає начальник служби у справах дітей Жанна Вельма.
На Волинь привезли гуманітарну допомогу з міста Барзінгхаузен

Благодійне товариство “Допомога дітям України” теж продовжує піклуватись про діток непростої долі. І своїм юним друзям вони передали у Ковель подарунки, одяг, інші необхідні речі. Особлива вдячність Петеру Мессінгу, Андреа та Детлеву Гєде, Юргену Грейзеру, Лізі Кребс.
На Волинь привезли гуманітарну допомогу з міста Барзінгхаузен


Транспорт для доставки допомогиорганізував Міхаель Хааке.

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Теги: Ковель, допомога, Німеччина
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