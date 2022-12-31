12 січня на Волині: гортаючи календар

12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у редактора нововолинської газети "Наше місто", журналіста Ігоря Лісового (на фото).

Вітаємо його та усіх іменинників. Бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.

У середу, 12 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Ірина, Лев та Ярина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Сьогодні, 12 січня, у світі відзначають День доньки, а Україні – День українського політв'язня.

За релігійним календарем сьогодні, 12 січня, віряни вшановують пам'ять мучениці Анісії Солунської.

12 січня 1984 року виконком Луцької міської Ради депутатів трудящих прийняв рішення «Про присвоєння звання Почесний громадянин міста Луцька» Олексію Бурлаці – начальнику дільниці баштових кранів управління механізації комбінату «Волиньпромбуд».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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