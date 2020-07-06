В Україні після свят зросли ціни на яблука

В Україні після свят зросли ціни на яблука
З початку цього року у зв'язку з помітною активізацією торгово-закупівельної діяльності, на українському ринку спостерігається зростання відпускних цін на яблука.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, якщо перед новорічними святами попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже сьогодні високу зацікавленість у закупівлі цієї продукції проявляють покупці практично всіх категорій.

"Водночас пропозиція яблука високої якості на ринку є досить обмеженою, що також сприяє зростанню цін на цю продукцію. Садівники зараз пропонують до продажу продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісне яблуко вони планують продавати не раніше початку весни", - повідомили експерти.

Вони відзначили, що через нестабільність на валютному ринку ціна на імпортне яблуко також помітно зросла, що надає додаткову підтримку ціновому зростанню на ці фрукти з місцевих господарств.

За підрахунками аналітиків, тільки з початку поточного місяця ціна на якісне яблуко в Україні зросла в середньому на 37%. Сьогодні місцеві господарства готові вести відвантаження цих фруктів від 9 до 15 грн/кг в залежності від калібру і сорту, причому вони відзначають, що найбільшим попитом користуються яблука червоних сортів.

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Теги: яблука, ціни
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