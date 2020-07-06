В Україні після свят зросли ціни на яблука





Як повідомили аналітики проекту



"Водночас пропозиція яблука високої якості на ринку є досить обмеженою, що також сприяє зростанню цін на цю продукцію. Садівники зараз пропонують до продажу продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісне яблуко вони планують продавати не раніше початку весни", - повідомили експерти.



Вони відзначили, що через нестабільність на валютному ринку ціна на імпортне яблуко також помітно зросла, що надає додаткову підтримку ціновому зростанню на ці фрукти з місцевих господарств.



За підрахунками аналітиків, тільки з початку поточного місяця ціна на якісне яблуко в Україні зросла в середньому на 37%. Сьогодні місцеві господарства готові вести відвантаження цих фруктів від 9 до 15 грн/кг в залежності від калібру і сорту, причому вони відзначають, що найбільшим попитом користуються яблука червоних сортів.

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