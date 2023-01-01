Про дрони за донати і «Леопарди» для ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 11 січня

Бійцям і бійчиням, які боронять рідну землю від російських окупантів, вкрай важлива допомога кожного та кожної із нас. Тож вкотре дякуємо усім, хто своїми зусиллями наближає Перемогу. Підбірка– для вас і про вас!Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Як удома! Харківські підприємці запустили проєкт із будівництва автономних підземних бомбосховищ «Схов».Бункер має два виходи. Резервний вихід розміщується на дажу спальні. Базова комплектація містить ванну кімнату, кухню і спальню для трьох осіб. Бункер під’єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Металоконструкція має міцне антикоррозійне покриття, утеплене мінеральною ватою.Разом ми – сила! За донати українців та українок "на помсту" для Збройних сил України придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 і 800 кілометрів.Дизайнерка з Луцькавиграла грант для розвитку свого бізнесу вишиванок. 2015-го року жінка стала ФОПом, створила своє виробництво вишиванок та відкрила магазин.Дизайн вишиванок, їхні моделі, візерунок та особливості крою на підприємстві створюють самі. Навіть можуть створити копію будь-якої вишиванки. Так вдається зберегти первинний виріб для спадку нащадкам, а нову версію вишиванки вдягати.вдома чекає велика родина, у нього четверо молодших братів та сестер. А ще – прабабуся, якій 101 рік. Її дитинство припало на повоєнні роки Першої світової війни, під час Другої світової – жінка втратила чоловіка.– Прабабуся завжди терпляче чекає мого приїзду й постійно цікавиться як мої справи, – говорить Андрій.Ще хлопець зізнався, що перебуваючи на службі, зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Дівчина з радістю відповіла йому «так».– Найближчим часом ми одружимося, плануємо виростити трьох діток й жити у вільній квітучій Україні. Впевнений, що так і буде, – запевняє військовий.З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 112 960 військових. Загалом з 24.02.22 по 11.01.23 українські військові знищили:▪️ особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб,▪️ танків ‒ 3 094 (+10) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,▪️ артилерійських систем – 2 078 (+5) од,▪️ РСЗВ – 437 (+3) од,▪️ засобів ППО ‒ 217 (+0) од,▪️ літаків – 285 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 275 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0),▪️ кораблі/катерів ‒ 17 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 184 (+1)."Різдво цього року для кожного з нас по-особливому відгукнулося в серцях і радістю, і смутком. Та найщемливіше було отримати наколядоване від діток полеглого бійцяв сумі 2075 грн, які привезла їхня мама, пані. Вона разом з своїми рідними показує нам усім приклад справжньої мужності, відданості і любові до ближнього. Неодноразово нею було організоване і випікання смаколиків, і збір продуктів, і доставка овочів на заготовки борщів. Ми низько вклоняємось і дякуємо за усе ваше добро, за силу духу і найкраще виховання ваших діток", - пишуть у Колківській громаді.Дякуємо нашим друзям-партнерам! Президент Польщіпід час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.