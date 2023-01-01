Про дрони за донати і «Леопарди» для ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 11 січня
11 січень, 23:34
Бійцям і бійчиням, які боронять рідну землю від російських окупантів, вкрай важлива допомога кожного та кожної із нас. Тож вкотре дякуємо усім, хто своїми зусиллями наближає Перемогу. Підбірка добрих новин – для вас і про вас!
Сьогодні, 11 січня, нагадаємо вам про таке:
В Україні почали виготовляти підземні укриття з домашньою атмосферою. ФОТО
Як удома! Харківські підприємці запустили проєкт із будівництва автономних підземних бомбосховищ «Схов».
Бункер має два виходи. Резервний вихід розміщується на дажу спальні. Базова комплектація містить ванну кімнату, кухню і спальню для трьох осіб. Бункер під’єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Металоконструкція має міцне антикоррозійне покриття, утеплене мінеральною ватою.
Притула розповів, що придбали за донати «на помсту»
Разом ми – сила! За донати українців та українок "на помсту" для Збройних сил України придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 і 800 кілометрів.
Дизайнерка з Луцька виграла грант для розвитку свого бізнесу вишиванок
Дизайнерка з Луцька Олександра Веремчук виграла грант для розвитку свого бізнесу вишиванок. 2015-го року жінка стала ФОПом, створила своє виробництво вишиванок та відкрила магазин.
Дизайн вишиванок, їхні моделі, візерунок та особливості крою на підприємстві створюють самі. Навіть можуть створити копію будь-якої вишиванки. Так вдається зберегти первинний виріб для спадку нащадкам, а нову версію вишиванки вдягати.
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Мріє про трьох дітей: історія волинського тероборонівця
Андрія вдома чекає велика родина, у нього четверо молодших братів та сестер. А ще – прабабуся, якій 101 рік. Її дитинство припало на повоєнні роки Першої світової війни, під час Другої світової – жінка втратила чоловіка.
– Прабабуся завжди терпляче чекає мого приїзду й постійно цікавиться як мої справи, – говорить Андрій.
Ще хлопець зізнався, що перебуваючи на службі, зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Оксані. Дівчина з радістю відповіла йому «так».
– Найближчим часом ми одружимося, плануємо виростити трьох діток й жити у вільній квітучій Україні. Впевнений, що так і буде, – запевняє військовий.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Російська армія вже втратила у війні з Україною 112 960 вояків
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 112 960 військових. Загалом з 24.02.22 по 11.01.23 українські військові знищили:
▪️ особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб,
▪️ танків ‒ 3 094 (+10) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,
▪️ артилерійських систем – 2 078 (+5) од,
▪️ РСЗВ – 437 (+3) од,
▪️ засобів ППО ‒ 217 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 275 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),
▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0),
▪️ кораблі/катерів ‒ 17 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 184 (+1).
На Волині шестеро дітей загиблого бійця наколядовані на Різдво гроші передали на потреби ЗСУ
"Різдво цього року для кожного з нас по-особливому відгукнулося в серцях і радістю, і смутком. Та найщемливіше було отримати наколядоване від діток полеглого бійця Головчака Євгенія в сумі 2075 грн, які привезла їхня мама, пані Любов. Вона разом з своїми рідними показує нам усім приклад справжньої мужності, відданості і любові до ближнього. Неодноразово нею було організоване і випікання смаколиків, і збір продуктів, і доставка овочів на заготовки борщів. Ми низько вклоняємось і дякуємо за усе ваше добро, за силу духу і найкраще виховання ваших діток", - пишуть у Колківській громаді.
Польща передасть Україні роту танків Leopard 2
Дякуємо нашим друзям-партнерам! Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.
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Сьогодні, 11 січня, нагадаємо вам про таке:
В Україні почали виготовляти підземні укриття з домашньою атмосферою. ФОТО
Як удома! Харківські підприємці запустили проєкт із будівництва автономних підземних бомбосховищ «Схов».
Бункер має два виходи. Резервний вихід розміщується на дажу спальні. Базова комплектація містить ванну кімнату, кухню і спальню для трьох осіб. Бункер під’єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Металоконструкція має міцне антикоррозійне покриття, утеплене мінеральною ватою.
Притула розповів, що придбали за донати «на помсту»
Разом ми – сила! За донати українців та українок "на помсту" для Збройних сил України придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 і 800 кілометрів.
Дизайнерка з Луцька виграла грант для розвитку свого бізнесу вишиванок
Дизайнерка з Луцька Олександра Веремчук виграла грант для розвитку свого бізнесу вишиванок. 2015-го року жінка стала ФОПом, створила своє виробництво вишиванок та відкрила магазин.
Дизайн вишиванок, їхні моделі, візерунок та особливості крою на підприємстві створюють самі. Навіть можуть створити копію будь-якої вишиванки. Так вдається зберегти первинний виріб для спадку нащадкам, а нову версію вишиванки вдягати.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Мріє про трьох дітей: історія волинського тероборонівця
Андрія вдома чекає велика родина, у нього четверо молодших братів та сестер. А ще – прабабуся, якій 101 рік. Її дитинство припало на повоєнні роки Першої світової війни, під час Другої світової – жінка втратила чоловіка.
– Прабабуся завжди терпляче чекає мого приїзду й постійно цікавиться як мої справи, – говорить Андрій.
Ще хлопець зізнався, що перебуваючи на службі, зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Оксані. Дівчина з радістю відповіла йому «так».
– Найближчим часом ми одружимося, плануємо виростити трьох діток й жити у вільній квітучій Україні. Впевнений, що так і буде, – запевняє військовий.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Російська армія вже втратила у війні з Україною 112 960 вояків
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 112 960 військових. Загалом з 24.02.22 по 11.01.23 українські військові знищили:
▪️ особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб,
▪️ танків ‒ 3 094 (+10) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,
▪️ артилерійських систем – 2 078 (+5) од,
▪️ РСЗВ – 437 (+3) од,
▪️ засобів ППО ‒ 217 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 275 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),
▪️ крилатих ракет ‒ 723 (+0),
▪️ кораблі/катерів ‒ 17 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 184 (+1).
На Волині шестеро дітей загиблого бійця наколядовані на Різдво гроші передали на потреби ЗСУ
"Різдво цього року для кожного з нас по-особливому відгукнулося в серцях і радістю, і смутком. Та найщемливіше було отримати наколядоване від діток полеглого бійця Головчака Євгенія в сумі 2075 грн, які привезла їхня мама, пані Любов. Вона разом з своїми рідними показує нам усім приклад справжньої мужності, відданості і любові до ближнього. Неодноразово нею було організоване і випікання смаколиків, і збір продуктів, і доставка овочів на заготовки борщів. Ми низько вклоняємось і дякуємо за усе ваше добро, за силу духу і найкраще виховання ваших діток", - пишуть у Колківській громаді.
Польща передасть Україні роту танків Leopard 2
Дякуємо нашим друзям-партнерам! Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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