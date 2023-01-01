Російська армія вже втратила у війні з Україною 112 960 вояків
Сьогодні, 09:13
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 112 960 військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 094 (+10) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,
▪️ артилерійських систем – 2 078 (+5) од,
▪️ РСЗВ – 437 (+3) од,
▪️ засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 275 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),
▪️ кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 184 (+1).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 094 (+10) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,
▪️ артилерійських систем – 2 078 (+5) од,
▪️ РСЗВ – 437 (+3) од,
▪️ засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
▪️ літаків – 285 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 275 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),
▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),
▪️ кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,
▪️ спеціальна техніка ‒ 184 (+1).
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