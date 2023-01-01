Російська армія вже втратила у війні з Україною 112 960 вояків





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно склали:



▪️ особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,



▪️ танків ‒ 3 094 (+10) од,



▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,



▪️ артилерійських систем – 2 078 (+5) од,



▪️ РСЗВ – 437 (+3) од,



▪️ засоби ППО ‒ 217 (+0) од,



▪️ літаків – 285 (+0) од,



▪️ гелікоптерів – 275 (+0) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),



▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),



▪️ кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,



▪️ спеціальна техніка ‒ 184 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 112 960 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,▪️ танків ‒ 3 094 (+10) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,▪️ артилерійських систем – 2 078 (+5) од,▪️ РСЗВ – 437 (+3) од,▪️ засоби ППО ‒ 217 (+0) од,▪️ літаків – 285 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 275 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),▪️ кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,▪️ спеціальна техніка ‒ 184 (+1).

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