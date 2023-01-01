Російська армія вже втратила у війні з Україною 112 960 вояків

Російська армія вже втратила у війні з Україною 112 960 вояків
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 112 960 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно склали:

▪️ особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,

▪️ танків ‒ 3 094 (+10) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од,

▪️ артилерійських систем – 2 078 (+5) од,

▪️ РСЗВ – 437 (+3) од,

▪️ засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

▪️ літаків – 285 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 275 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2),

▪️ крилаті ракети ‒ 723 (+0),

▪️ кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9) од,

▪️ спеціальна техніка ‒ 184 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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