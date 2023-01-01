Курс валют у Луцьку 11 січня

Курс валют у Луцьку 11 січня
11 січня долар продають його за 40.54.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 42.65, а продають за – 42.86.

Щодо польського злотого, то його продають за 9,09.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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