Курс валют у Луцьку 11 січня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.65, а продають за – 42.86.



Щодо польського злотого, то його продають за 9,09.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 січня долар продають його за 40.54.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 42.65, а продають за – 42.86.Щодо польського злотого, то його продають за 9,09.

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