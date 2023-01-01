Курс валют у Луцьку 11 січня
Сьогодні, 09:08
11 січня долар продають його за 40.54.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.65, а продають за – 42.86.
Щодо польського злотого, то його продають за 9,09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 42.65, а продають за – 42.86.
Щодо польського злотого, то його продають за 9,09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Перекидання військової авіації з Росії в Білорусь швидше призначене для навчань, ніж для наступу, – МО Британії
Сьогодні, 09:30
Російська армія вже втратила у війні з Україною 112 960 вояків
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку 11 січня
Сьогодні, 09:08
Мріє про трьох дітей: історія волинського тероборонівця
Сьогодні, 08:18
Медіа