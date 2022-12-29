Перекидання військової авіації з Росії в Білорусь швидше призначене для навчань, ніж для наступу, – МО Британії





Станом на 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, пише



Також на авіабазі Мачулищі під Мінськом приземлилися літаки з позначками "Z". Однак у міноборони Британії вважають, що, попри те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань. Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою



"Нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України", – вважають у британському міністерстві.



Нагадаємо, 9 січня в ДПСУ повідомили, що



Білоруські збройні сили з початку повномасштабного вторгнення не були безпосередньо задіяні в бойових діях проти України, але Білорусь надає свою військову техніку і дозволяє росіянам запускати ракети зі своєї території.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перекидання військової авіації з Росії до Білорусі, швидше за все, справді призначене для навчання, а не для нової атаки з того напрямку. Минулого тижня білоруське міністерство оборони оголосило про проведення з 16 січня по 1 лютого спільних з росіянами навчань тактичної авіації.Станом на 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, пише LB.ua. Також на авіабазі Мачулищі під Мінськом приземлилися літаки з позначками "Z". Однак у міноборони Британії вважають, що, попри те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань. Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою"Нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України", – вважають у британському міністерстві.Нагадаємо, 9 січня в ДПСУ повідомили, що ситуація на лінії кордону з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою , РФ та Білорусь спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію.Білоруські збройні сили з початку повномасштабного вторгнення не були безпосередньо задіяні в бойових діях проти України, але Білорусь надає свою військову техніку і дозволяє росіянам запускати ракети зі своєї території.

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