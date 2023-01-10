Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна позбавили громадянства України

Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.



Про це повідомляє



"На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича.



Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними", - сказав Зеленський.



Також, за словами джерела УП, у них планують забрати мандати народних депутатів. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада України на найближчому засіданні ухвалить рішення про позбавлення мандатів 4 народних депутатів. Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії.



Козак - нардеп "ОПЗЖ", який втік у Росію ще до початку війни, бо щодо нього в Україні порушили кримінальну справу через держзраду. Він причетний до схеми поставок вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.







У 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.



Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. Примітно, що за каденції Петра Порошенка, Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.



Після обміну зрадника помічали в окупованому Криму разом із дружиною, яка напередодні вторгнення втекла в Росію.



Екс-нардеп Деркач, за даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, яка повинна була допомагати ворогу захопити країну. Наразі він перебуває у розшуку.



У США вважають, що Деркач більше 10 років був активним російським агентом і ще 2020 році ввели проти нього персональні санкції.



Кузьмін - нардеп "ОПЗЖ", якому також повідомили підозру у держзраді через публікації в ЗМІ пропагандистських матеріалів. Раніше його підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна.



У Раду-2019 року "депутат" пробився після судового процесу. Наразі Кузьміна розшукує ДБР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпозбавив громадянства України колаборантів та держзрадниківПро це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформованого співрозмовника та звернення президента."На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича.Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними", - сказав Зеленський.Також, за словами джерела УП, у них планують забрати мандати народних депутатів. Голова фракції "Слуга народу"повідомив, що Верховна Рада України на найближчому засіданні ухвалить рішення про позбавлення мандатів 4 народних депутатів. Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії.Козак - нардеп "ОПЗЖ", який втік у Росію ще до початку війни, бо щодо нього в Україні порушили кримінальну справу через держзраду. Він причетний до схеми поставок вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Медведчук також представник "ОПЗЖ", який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути Україну , але його затримали українські правоохоронці.У 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.Держзрадника та кума російського диктаторавдалося обміняти на 200 українських полонених. Примітно, що за каденції Петра Порошенка, Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.Після обміну зрадника помічали в окупованому Криму разом із дружиною, яка напередодні вторгнення втекла в Росію.Екс-нардеп Деркач, за даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, яка повинна була допомагати ворогу захопити країну. Наразі він перебуває у розшуку.У США вважають, що Деркач більше 10 років був активним російським агентом і ще 2020 році ввели проти нього персональні санкції.Кузьмін - нардеп "ОПЗЖ", якому також повідомили підозру у держзраді через публікації в ЗМІ пропагандистських матеріалів. Раніше його підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна.У Раду-2019 року "депутат" пробився після судового процесу. Наразі Кузьміна розшукує ДБР.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію