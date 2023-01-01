В Росії заборонили виїзд з країни військовозобов’язаним, – розвідка
Сьогодні, 10:10
В РФ з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.
Про це повідомляють в українській розвідці.
Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники знаходяться в структурі ФСБ).
В тексті зазначено: «З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В»».
Для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.
Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку «поповнення» знадобиться близько двох місяців.
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Про це повідомляють в українській розвідці.
Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники знаходяться в структурі ФСБ).
В тексті зазначено: «З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В»».
Для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.
Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку «поповнення» знадобиться близько двох місяців.
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