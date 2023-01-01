На Волині шестеро дітей загиблого бійця наколядовані на Різдво гроші передали на потреби ЗСУ

На Волині шестеро дітей загиблого бійця наколядовані на Різдво гроші передали на потреби ЗСУ
У селищі Колки на Волині шестеро дітей загиблого українського воїна Євгена Головчака наколядували на Різдво гроші й передали їх на потреби ЗСУ.

Про це повідомляється на сторінці Колківської територіальної громади.

Євген Головчак загинув у жовтні 2022 року. Гроші передала їхня мама Любов.

"Різдво цього року для кожного з нас по-особливому відгукнулося в серцях і радістю, і смутком. Та найщемливіше було отримати наколядоване від діток полеглого бійця Головчака Євгенія в сумі 2075 грн, які привезла їхня мама, пані Любов. Вона разом з своїми рідними показує нам усім приклад справжньої мужності, відданості і любові до ближнього. Неодноразово нею було організоване і випікання смаколиків, і збір продуктів, і доставка овочів на заготовки борщів. Ми низько вклоняємось і дякуємо за усе ваше добро, за силу духу і найкраще виховання ваших діток", - йдеться в повідомленні.
На Волині шестеро дітей загиблого бійця наколядовані на Різдво гроші передали на потреби ЗСУ

Усі кошти, зібрані дітками, будуть використані на закупівлю необхідного військовим на передовій.
На Волині шестеро дітей загиблого бійця наколядовані на Різдво гроші передали на потреби ЗСУ

Нагадаємо, що у Луцьку мама загиблого бійця передала гроші для військових, які отримала після загибелі сина на війні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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