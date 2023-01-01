На Волині шестеро дітей загиблого бійця наколядовані на Різдво гроші передали на потреби ЗСУ

Євгена Головчака наколядували на Різдво гроші й передали їх на потреби ЗСУ.



Про це



Євген Головчак загинув у жовтні 2022 року. Гроші передала їхня мама Любов.



"Різдво цього року для кожного з нас по-особливому відгукнулося в серцях і радістю, і смутком. Та найщемливіше було отримати наколядоване від діток полеглого бійця Головчака Євгенія в сумі 2075 грн, які привезла їхня мама, пані Любов. Вона разом з своїми рідними показує нам усім приклад справжньої мужності, відданості і любові до ближнього. Неодноразово нею було організоване і випікання смаколиків, і збір продуктів, і доставка овочів на заготовки борщів. Ми низько вклоняємось і дякуємо за усе ваше добро, за силу духу і найкраще виховання ваших діток", - йдеться в повідомленні.



Усі кошти, зібрані дітками, будуть використані на закупівлю необхідного військовим на передовій.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Колки на Волині шестеро дітей загиблого українського воїнанаколядували на Різдво гроші й передали їх на потреби ЗСУ.Про це повідомляється на сторінці Колківської територіальної громади.Євген Головчак загинув у жовтні 2022 року. Гроші передала їхня мама Любов."Різдво цього року для кожного з нас по-особливому відгукнулося в серцях і радістю, і смутком. Та найщемливіше було отримати наколядоване від діток полеглого бійця Головчака Євгенія в сумі 2075 грн, які привезла їхня мама, пані Любов. Вона разом з своїми рідними показує нам усім приклад справжньої мужності, відданості і любові до ближнього. Неодноразово нею було організоване і випікання смаколиків, і збір продуктів, і доставка овочів на заготовки борщів. Ми низько вклоняємось і дякуємо за усе ваше добро, за силу духу і найкраще виховання ваших діток", - йдеться в повідомленні.Усі кошти, зібрані дітками, будуть використані на закупівлю необхідного військовим на передовій.Нагадаємо, що у Луцьку мама загиблого бійця передала гроші для військових, які отримала після загибелі сина на війні

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