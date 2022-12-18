Мріє про трьох дітей: історія волинського тероборонівця

Андрій від самого початку широкомасштабного вторгнення служить у стрілецькій роті одного з окремих батальйонів волиської бригади тероборони. Нині він займається спостереженням за прикордонною ділянкою та облаштуванням позицій.



Про це



– Моя військова історія почалася, коли я 24 лютого прийшов у військкомат, – розповідає Андрій, молодий хлопець, який без жодних зволікань долучився до захисту країни, не маючи армійського досвіду.



Тепер він опанував стрілецьку зброю та гранатомет. Окрім постійного навчання, займається спостереженням за прикордонною ділянкою та облаштуванням позицій.



Андрія вдома чекає велика родина, у нього четверо молодших братів та сестер. А ще – прабабуся, якій 101 рік. Її дитинство припало на повоєнні роки Першої світової війни, під час Другої світової – жінка втратила чоловіка.



– Прабабуся завжди терпляче чекає мого приїзду й постійно цікавиться як мої справи, – говорить Андрій.



Ще хлопець зізнався, що перебуваючи на службі, зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Оксані. Дівчина з радістю відповіла йому «так».



– Найближчим часом ми одружимося, плануємо виростити трьох діток й жити у вільній квітучій Україні. Впевнений, що так і буде, – запевняє військовий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! від самого початку широкомасштабного вторгнення служить у стрілецькій роті одного з окремих батальйонів волиської бригади тероборони. Нині він займається спостереженням за прикордонною ділянкою та облаштуванням позицій.Про це пише Командування Об'єднаних Сил ЗС України.– Моя військова історія почалася, коли я 24 лютого прийшов у військкомат, – розповідає Андрій, молодий хлопець, який без жодних зволікань долучився до захисту країни, не маючи армійського досвіду.Тепер він опанував стрілецьку зброю та гранатомет. Окрім постійного навчання, займається спостереженням за прикордонною ділянкою та облаштуванням позицій.Андрія вдома чекає велика родина, у нього четверо молодших братів та сестер. А ще – прабабуся, якій 101 рік. Її дитинство припало на повоєнні роки Першої світової війни, під час Другої світової – жінка втратила чоловіка.– Прабабуся завжди терпляче чекає мого приїзду й постійно цікавиться як мої справи, – говорить Андрій.Ще хлопець зізнався, що перебуваючи на службі, зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Оксані. Дівчина з радістю відповіла йому «так».– Найближчим часом ми одружимося, плануємо виростити трьох діток й жити у вільній квітучій Україні. Впевнений, що так і буде, – запевняє військовий.

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