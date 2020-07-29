Як працює виїзна бригада медиків у селах Луцької громади. ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Приходько.



Виїзна медбригада працює з жовтня 2022 року, це 25-ий виїзд.



У бригаді працює акушер-гінеколог, педіатр, лікар УЗД та дві медсестри. За три місяці лікарі оглянули майже тисячу жінок та понад 200 дітей.



"На щастя, не зустрічала запущених форм, передракова патологія виявляється саме завдяки саме цьому скринінговому обстеженню", – каже Тетяна Приходько.



Шостий раз у складі медбригади, яка їздить селами Волині, працює лікар ультразвукової діагностики Олег Сохацький. Через перебої з електропостачанням, – говорить, – процес огляду пацієнтів пригальмовується.



У Гораймівському фельдшерсько-акушерському пункті обслуговується 1200 людей, з них 372 дитини, – каже медична сестра Валентина Мельник. Зараз жінка працює тут сама.



"Виконую призначення сімейного лікаря. Роблю маніпуляції, перев’язки, тиск міряю, огляд школярів. Графік з 9.30 до 12.30, але люди звертаються цілодобово", – каже медичка.



З 9-місячним немовлям на консультацію прийшла Раїса Савчук. Каже: доводиться на огляди та за призначенням для дитини їздити в Колки.



Найбільше до педіатрів батьки приводили дітей до року, також є багато звернень від батьків школярів, які привели дитину з ознаками гостро-респіраторних захворювань, – каже педіатриня Ірина Гурін. З її слів, за один такий виїзд може оглянути від 15 до 20 дітей.



Впродовж дня у Гораймівці виїзна бригада медиків оглянула 30 жінок та 15 дітей, зробили 34 ультразвукових діагностики. Цими днями медики працюватимуть у селах Рудники і Красноволя, – говорить лікарка Тетяна Приходько.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 січня виїзна бригада медиків у складі трьох лікарів та двох медсестер оглядали жінок та дітей у фельдшерсько-акушерському пункті села Гораймівка Луцького району.Про це розповіла Суспільному лікарка обласного перинатального центруВиїзна медбригада працює з жовтня 2022 року, це 25-ий виїзд.У бригаді працює акушер-гінеколог, педіатр, лікар УЗД та дві медсестри. За три місяці лікарі оглянули майже тисячу жінок та понад 200 дітей."На щастя, не зустрічала запущених форм, передракова патологія виявляється саме завдяки саме цьому скринінговому обстеженню", – каже Тетяна Приходько.Шостий раз у складі медбригади, яка їздить селами Волині, працює лікар ультразвукової діагностики. Через перебої з електропостачанням, – говорить, – процес огляду пацієнтів пригальмовується.У Гораймівському фельдшерсько-акушерському пункті обслуговується 1200 людей, з них 372 дитини, – каже медична сестра. Зараз жінка працює тут сама."Виконую призначення сімейного лікаря. Роблю маніпуляції, перев’язки, тиск міряю, огляд школярів. Графік з 9.30 до 12.30, але люди звертаються цілодобово", – каже медичка.З 9-місячним немовлям на консультацію прийшла. Каже: доводиться на огляди та за призначенням для дитини їздити в Колки.Найбільше до педіатрів батьки приводили дітей до року, також є багато звернень від батьків школярів, які привели дитину з ознаками гостро-респіраторних захворювань, – каже педіатриня. З її слів, за один такий виїзд може оглянути від 15 до 20 дітей.Впродовж дня у Гораймівці виїзна бригада медиків оглянула 30 жінок та 15 дітей, зробили 34 ультразвукових діагностики. Цими днями медики працюватимуть у селах Рудники і Красноволя, – говорить лікарка Тетяна Приходько.

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