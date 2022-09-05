Новий штам коронавірусу: чи є він в Україні





За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він вже посідає друге місце після оригінального підтипу «Омікрон», або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.



У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах. Проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти. Наразі недостатньо доступної інформації для оцінки будь-яких змін щодо тяжкості інфекції, пов’язаної з цим підтипом.



Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.



Як і раніше, вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.



«Якщо ви перебуваєте у безпечних умовах і маєте можливість звернутися до сімейного лікаря — не зволікайте і зробить необхідне щеплення проти COVID-19. Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac», — зазначив заступник міністра охорони здоровʼя — головний державний сантіарний лікар України Ігор Кузін.



Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу — через 5 місяців, другу — через 4.



З початку кампанії з вакцинації 15,4 мільйона українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 мільйона не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація у світі навколо COVID-19 залишається нестабільною. Зʼявляються нові види і підвиди хвороби. Останнім часом епідеміологи звертають увагу на розповсюдження нового штаму під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки в жовтні 2022 року, повідомляють у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він вже посідає друге місце після оригінального підтипу «Омікрон», або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах. Проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти. Наразі недостатньо доступної інформації для оцінки будь-яких змін щодо тяжкості інфекції, пов’язаної з цим підтипом.Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.Як і раніше, вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.«Якщо ви перебуваєте у безпечних умовах і маєте можливість звернутися до сімейного лікаря — не зволікайте і зробить необхідне щеплення проти COVID-19. Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac», — зазначив заступник міністра охорони здоровʼя — головний державний сантіарний лікар УкраїниКурс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу — через 5 місяців, другу — через 4.З початку кампанії з вакцинації 15,4 мільйона українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 мільйона не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту.

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