Притула розповів, що придбали за донати «на помсту»

Сергій Притула повідомив, що за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 і 800 кілометрів.



Про це він



"10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України тоді ми оголосили збір на помсту. Ми зібрали тоді 352 мільйони гривень", – підкреслив Сергій Притула.



За словами волонтера, зі збору придбали дрони-камікадзе RAM II з наземними станціями. Ці дрони здатні літати на відстань до 30 кілометрів.



Окрім того, за словами Притули, за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 200 і 800 кілометрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерповідомив, що за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 і 800 кілометрів.Про це він розповів на своїй сторінці у фейсбуці."10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України тоді ми оголосили збір на помсту. Ми зібрали тоді 352 мільйони гривень", – підкреслив Сергій Притула.За словами волонтера, зі збору придбали дрони-камікадзе RAM II з наземними станціями. Ці дрони здатні літати на відстань до 30 кілометрів.Окрім того, за словами Притули, за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 200 і 800 кілометрів.

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