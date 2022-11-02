Притула розповів, що придбали за донати «на помсту»

Притула розповів, що придбали за донати «на помсту»
Волонтер Сергій Притула повідомив, що за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 і 800 кілометрів.

Про це він розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

"10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України тоді ми оголосили збір на помсту. Ми зібрали тоді 352 мільйони гривень", – підкреслив Сергій Притула.

За словами волонтера, зі збору придбали дрони-камікадзе RAM II з наземними станціями. Ці дрони здатні літати на відстань до 30 кілометрів.

Окрім того, за словами Притули, за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 200 і 800 кілометрів.


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Теги: Притула, донати, дрони, збір коштів
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